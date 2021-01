Alejandro de Hoyos atribuye parte del éxito de 'Monarca' a Salma Hayek

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Feliz con lo que está sucediendo con la segunda temporada de “Monarca”, el joven actor Alejandro de Hoyos, quien en la serie interpreta a Rodrigo Ross Carranza, atribuye su gran éxito, a que está producida por Salma Hayek, quien conformó un súper equipo en todas las áreas.

“Este proyecto nace alrededor de cinco, seis años antes de que se produjera, Diego Gutiérrez el creador, le presentó la idea a Salma y se empezó a gestar en Estados Unidos, posteriormente el proyecto se empezó hacer en México con Netflix, entonces es muy de ella, de Salma, significa que hay mucho ojos puestos sobre “Monarca”, es un todo, la historia, los actores, todo con los estándares de producción, que no le pide nada a los productos extranjeros”, indicó.

Alejandro espera que los mexicanos confíen más en las producciones nacionales.

“A veces como mexicanos no volteamos a ver lo que se hace en nuestro país porque estamos bombardeados de las series y películas gringas, pero las producciones de aquí no les piden nada a ninguna otra. Netflix le ha dado mayor atención a lo que se produce en México, a mí, me encantaría que se siga produciendo como se ha producido hasta ahora, porque en México hay mucho talento y muchas buenas historias qué contar”, indicó.

A raíz de su participación en “Monarca” al joven actor se le han abierto más puertas.

“A partir de “Monarca”, me han llegado propuestas más interesante o distintas a lo que me llegaba antes, yo no puedo estar más contento, porque siempre donde haya una historia buena, yo levantaré la mano para contarla”, indicó.

