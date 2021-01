Nath Campos denuncia a Rix por abuso sexual

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

La youtuber Nath Campos, a través de su canal de YouTube, denunció al también youtuber Ricardo González, conocido como Rix, por haber abusado de ella.

“Hace unos años salí de antro con unos amigos, era un grupo de amigos con el que usualmente salía, principalmente youtubers. Tomé mucho esa noche, un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa, porque estaba muy borracha, me acuerdo pocas cosas. Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock o muy borracha”, expresó.

Tras lo sucedido, la youtuber lo comentó con algunos amigos, pues se negaba a creer que su compañero había abusado de ella.

“Lo primero que hice, después de eso, fue hablar con mis amigos y mis amigas más cercanos, a un amigo que también estaba la noche anterior y que consideraba también muy cercano, platicarles esta situación, porque no estaba logrando procesar esto que había pasado. Necesitaba que alguien me confirmara la gravedad de este asunto y yo sabía que no era lo que Rix me quería hacer pensar”, señaló.

Tras hacer el video público, el youtuber Rix reaccionó a las acusaciones de Nath.

“Fui acusado de abuso sexual y quiero dar mi versión, que yo sé que tal vez no tenga nada de credibilidad hablar yo en estos momentos, por el tema de creerle a la víctima que, de hecho, yo apoyo creerle a la víctima", comentó.

Pidió una disculpa pública a Nath, y aseguró que él tampoco recordaba lo sucedió esa noche.

“Fuimos a un antro un grupo de amigos, cada quien llegó por su cuenta, tomamos, cada quien tomó por su cuenta y en algún punto Naty y yo nos fuimos a su departamento. Al día siguiente, nos despertamos, ni ella ni yo nos acordamos de qué exactamente pasó en la noche. A pesar de eso, Natalia y yo nos seguimos llevando. La relación cambió muchísimo, pero nos seguimos llevando por un tiempo. Invito que a quien quiera dejarme de seguir, o lo que sea, que lo haga. Yo le quiero pedir una disculpa, obviamente a Nath porque a pesar de que esta es mi historia, yo sé lo mucho que le ha afectado todo esto", indicó.

