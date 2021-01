Actores de 'La Suerte de Loli',  se reúnen en premier

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

El elenco de la telenovela “La Suerte de Loli”, encabezado por Silvia Navarro y Osvaldo Benavides, se reunió en el estadio Hard Rock de Miami, para la premier del primer capítulo de esta divertida historia, producida por todo lo alto por Telemundo.

“La Suerte de Loli” marca el regreso a las telenovelas de Jacky Bracamontes, quien confesó, en el panel que hubo después de la transmisión del primer capítulo, que sí le costó trabajo retomar su trabajo como actriz e interpretar a Mariana, pero valió la pena, porque es un personaje entrañable, el perfecto para volver a pisar un set como actriz.

“Mariana era la indicada para mí, sí me costó trabajo “¿te acuerdas Silvia (Navarro) de esa primera escena?”, era como “ay Dios, que no me vaya yo a trabar”, pero tocó con la mejor mancuerna, de verdad Silvia, gracias por darme esa réplica, si no, no se hubiera podido lograr lo que hemos logrado”, expresó Jacky, durante el panel que hubo, luego de la transmisión del primer capítulo de la telenovela.

La protagonista de la historia, Silvia Navarro, confesó que algún día espera tener la suerte de Loli y tener diversos galanes detrás de ella.

“Ojalá yo tuviera la suerte de Loli, (ríe), es la pandemia, no soy así”, indicó.

“La Suerte de Loli” cuenta la historia de Loli Aguilar, una mujer independiente y exitosa productora ejecutiva, que trabaja en Global Radio Group, la cadena de radio número uno en la Costa Oeste de Estados Unidos. Mientras la carrera de Loli va en ascenso, su vida amorosa pasa a segundo plano ya que ella disfruta de su libertad y de su vida sin compromisos. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando Mariana (Jacky Bracamontes), su mejor amiga, fallece y le deja todo a Loli, incluyendo a sus dos hijos.

En la premier también estuvieron presentes Mariana Seoane, Osvaldo Benavides, Joaquín Ferrara, Christian Chávez, Joaquín Ferreira, Mariana Seoane, entre otros y el panel de comentarios fue conducido por Jorge Bernal.

