Chiquis defiende su cuerpo

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Después de que se publicaran unas fotos de Chiquis Rivera en bikini, la cantante se defendió de quienes criticaron su cuerpo.

“Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones... YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo MUY bien! GRACIAS A DIOS!! “, escribió muy segura de sí misma.

Chiquis lamentó que se siga pensando que por sus curvas no puede lucir un bikini.

“Sabes lo que es más “feo” que un cuerpo imperfecto? ... un corazón lleno de maldad. Check yourself!”, comentó.

La cantante siempre ha defendido su cuerpo, ya que sin importar las críticas, ella luce su figura.

