Silvia Navarro y Osvaldo Benavides creen que 'cuando te toca, ni aunque te quites'

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Silvia Navarro y Osvaldo Benavides protagonizan la telenovela “La Suerte de Loli”, el primer proyecto de ambos en Telemundo, que les demostró que aunque se quitaran, les tocaba hacerlo y trabajar juntos, por lo que están agradecidos y muy contentos con la historia, con la producción con todo, por lo que esperan que al público le encante tanto como a ellos.

“Nuestra primera telenovela, serie, magia… me encanta que Telemundo se arriesgue a contar historias de este tipo, porque hay historias de comedia, pero no como esta, esta es comedia romántica sí, pero tiene una magia muy particular”, indicó Silvia Navarro.

Para la exitosa protagonista de memorables melodramas, este es un proyecto que viene a refrescar su carrera histriónica.

“Creo que “La Suerte de Loli” llegó en un momento, donde yo, después de venir de dos dramones que me aventé con Giselle (González) que amo y agradezco, yo decía: “ya lo que quiero es algo más relajado”, y ahorita me estoy divirtiendo como enana “ya me les fui”, pero si el público se divierte, el objetivo está logrado”, agregó la actriz.

A Osvaldo, a quien este proyecto le llegó por sorpresa, “La Suerte de Loli”, le ha significado ver de manera positiva la vida, aún cuando se esté pasando por momentos difíciles.

“Es un gusto, es un cotorreo, echamos desmadre, pero de manera profesional, es nuestro trabajo, sobre todo en las novelas tú tienes que disfrutar el set, el momento y tienes que divertirte para que haya esa chispa, no implica que nos seamos disciplinados, cuando uno llega al set, todo esta listo, el vestuario, las cámaras, todo, para que cuando digan: “¡corre cámara!”, eches desmadre, que lo hagas y lo hagas bien, nos estamos divirtiendo y eso es lo que le queremos contagiar, con nuestro espíritu de relajo profesional, al público”, indicó el actor.

Silvia ama que “La Suerte de Loli” hable del amor entre las mujeres, de la lealtad y la amistad.

“Es una historia de mujeres, de amor a la vida, de amor a la amistad, de la lealtad a las amigas a tal nivel que Loli, quien no quiere ser mamá, toma con mucho amor que cambie todo en su vida, cuando su amiga le deja a su hijos, es una oda a los cambios a pesar de lo difíciles que sean siempre”.

Silvia está muy emocionada con el mensaje de la historia.

“Es verle el lado positivo a la vida, es una historia inclusiva, actual, fresca divertida, que me ha enseñado que los cambios los tienes que agarrar con una sonrisa, no todo el tiempo la vas a pasar bien, pero si le ves el lado divertido que tenemos los latinos, que es reírnos todo el tiempo, a pesar de todo, algo positivo le vas a sacar y creo que eso es lo que aprendí todos lo días, esta frase de “aunque te quites te toca”, es tal cual, es ser flexible a tus cambios, a decir: “esto me tocó, me toca disfrutarlo”, porque hoy estoy en esta telenovela, divirtiéndome, a pesar de lo que está sucediendo en el mundo”, puntualizó la actriz.

En la “Suerte de Loli”, Silvia interpreta a Loli Aguilar, una exitosa ejecutiva de una importante cadena de radio, que disfruta y antepone su trabajo a todo, incluso al amor, es una mujer que disfruta la libertad, el no tener compromisos, más allá de los laborales. Pero su vida cambia de la noche a la mañana, cuando su mejor amiga muere y le deja la responsabilidad de criar a sus hijos. Loli entenderá que no todo en la vida se puede planear y dirigir… hay sorpresas y hay que enfrentarlas.

Por su parte Osvaldo da vida a Rafael Contreras, el jefe de Loli, un hombre que también cree que en su vida todo está dicho, sin embargo, se llevará también una gran sorpresa que le enseñará el verdadero camino del amor.

