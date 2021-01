Julián Gil da a conocer que se vio muy mal tras contagiarse de COVID-19

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

El actor Julián Gil dio a conocer que su salud se vio muy afectada, tras dar positivo a COVID-19

“Me siento bien, pero pasé mis primeros días muy mal, muy mal. Mucho susto, mucha incertidumbre, yo de por sí padezco de los pulmones y la verdad me vi muy mal", explicó el actor.

Julián detalló que aunque tomó todas las medidas sanitarias, se contagió, sin embargo, asegura que no fue en la producción de Juan Osorio, debido a que no había tenido llamado.

“Me he cuidado muchísimo, he seguido todos los protocolos durante casi un año, desde que empezó la pandemia, pero bueno, me tocó el COVID-19. No sé cómo, cuándo, ni dónde me pasó, me contagié. No me tocaba grabar, así que he descartado completamente que fue en la producción del señor Juan Osorio”, indicó.

Agradeció a al productor por la ayuda que le brindó, ya que no encontró hospitales donde lo pudieran atender .

“El día que me puse muy mal, traté de ir al hospital aquí en México, inclusive, tuve que pedir ambulancia. No pude entrar a ningún hospital en México, porque no hay camas. Tuve que regresar a mi casa y me comuniqué con Juan Osorio... Me puso a mi disposición su equipo médico, así que estoy de, alguna manera, hospitalizado en mi casa, donde recibo la visita de los médicos diariamente", expresó.

