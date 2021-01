Jorge Medina lamenta que algunos de sus compañeros no respeten la pandemia

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

El cantante Jorge Medina, quien es considerado como una de las mejores voces del género de banda, lamentó que algunos de sus compañeros, no se tomen en serio lo que está sucediendo en el mundo y continúen haciendo reuniones en plena pandemia.

“A mí todo ese rollo del “Yakifest”, todas esas reuniones de Pancho (Barraza), Grupo Firme, El Flaco… sé que les caigo bien y nos respetamos, pero me cae gordo ver las reuniones de toda esa bola de 'covidiotas', haciendo esas fiestas", señaló tajante el sinaloense.

Aseguró, que su molestia se debe a que él ha visto de cerca, a gente que ha luchado por su vida tras contagiarse de COVID-19.

“Mis papás se enfermaron de Covid y estuvieron bien delicados, mis hermanas (qué son enfermeras) no ven a su familia, no están en la casa. Cada quien tiene su idea, pero si tú no has perdido a nadie, si a ti no se te ha muerto nadie, si tú no tienes hermanos que los ves cómo trabajan y cómo están de verdad en el hospital y no sientes nada por eso, entonces, ¿qué chingados eres? ¿Y qué es lo bueno que le aportas a la música? Porque no te sirve de nada que cantes bien bonito, si en tu cerebro tienes un chícharo”, indicó.

Y aunque lo llamen amargado por estar en contra de esas fiestas, Jorge expresó, que no llevará la muerte a su familia.

“Yo por eso me cuido, que me digan amargado, que me digan lo que quieran, pero para mí eso es una estupidez, hay que ser muy pendejo para llevarle la muerte a tu familia”, comentó.

