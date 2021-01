'Bronco tiene que seguir': Lupe Esparza

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Tras la salida de Ramiro Delgado Jr., el grupo Bronco presentó a Arsenio Guajardo, como nuevo integrante de la banda

“A todo nos sacudió la decisión de Junior de dejar la agrupación por voluntad propia, por una decisión muy personal, la cual respetamos y decidimos invitar a alguien, quien siempre ha traído la camiseta bien puesta desde niño, que conocemos, lo conocemos de punta a punta y es un músico con mucho talento”, expresó Lupe Esparza, en conferencia de prensa.

El líder Bronco, explicó que a pesar de la salida de Ramiro Jr., el grupo debe de seguir trabajando.

“La música de Bronco tiene que seguir sonando a pesar de las circunstancias”, indicó.

Arsenio, a quien presentaron como nuevo integrante, ya había trabajado antes con Bronco por lo que agradeció la oportunidad que le dieron de integrarlo al grupo

“Proceso de adaptación no hubo, no hay, porque tenemos toda la vida de conocernos realmente, siempre hemos trabajado, ya sea en Trotamundos, en producciones de Bronco, en cuestión musical, y en cuestión de amistad, de hermandad, igualmente, por ese lado no hemos batallado, me siento muy ansioso de estar en el escenario”, señaló Guajardo.

