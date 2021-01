Gaby Espino, Jacky Bracamontes y Gisella Aboumrad comparten sus momentos más difíciles

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Como parte del panel “Mujeres Imparables”, las actrices de la telenovela de Telemundo “La Suerte de Loli”, Gaby Espino, Jacky Bracamontes y Gisella Aboumrad, compartieron el que ha sido el momento más difícil de su vida personal.

Gaby Espino confesó que su separación de JeanCarlos Canela, padre de su hijo Nickolas, le hizo ver cuán fuerte podía ser.

“Una anécdota que me hizo sentir imparable, fue mi separación con JeanCarlos, el papá de Nicokolas, yo creí que me iba morir, pero mis hijos y las ganas de sacarlos adelante, me reafirmaron que soy una mujer imparable, que vuelves a pararte, no hay obstáculo cuando tienes esa fortaleza, el luchar por mis hijos y mi familia, vuelves a ser feliz, vuelves a ver hacia adelante”, explicó.

Para Jacky Bracamontes, enfrentar la muerte de su hijo Martín, gemelo de su hija Jacky, le significó la prueba más fuerte de su vida.

“El golpe más duro que me ha dado la vida es el haber perdido a mi bebé, mi primer embarazo era un niño y una niña, en la semana 34, empecé con contracciones, en resumidas cuentas, el bebé ya había fallecido y por eso empecé con las contracciones, y a los tres días nace mi hija y el bebé ya había fallecido, fue un golpe muy duro, en ese momento me puse tan mal, que me tuvieron que dormir cuando estaba en el quirófano.

“Lloré mucho, seguido, casi un mes sin parar todos los días, por otro lado, tenía la ilusión de que mi Jacky, que estaba en terapia intensiva, saliera adelante, todos los días la veía, la alimentaba, estaba en una depresión muy fuerte y yo me preguntaba por qué a mí, por qué se murió mi hijo, por qué, hasta que una persona me dijo: “deja de decir por qué, y pregúntate para qué”, pasé por altos y bajos, leí libros, platiqué con personas, psicólogos y busqué la forma de salir adelante, eso fue lo que me hizo a mí el clic, ok, preguntarme para qué me pasó eso, y primero, que fue para valorar la vida de mi hija; segundo, yo sentí que este bebé vino a salvar la vida de mi Jacky, porque si hubiera estado sola, Jacky no hubiera estado en este mundo, después de vivir eso y tocar esos puntos de dolor, eso creo que me hizo una mujer imparable”, indicó.

Finalmente, Gisella Aboumrad compartió que enfrentó el cáncer muy joven.

“Yo a los 17 años tuve cáncer, a mí me dijeron que si yo no tomaba hormonas, no iba ser capaz de tener hijos, ni de embarazarme; y en algún punto, a los 17 años, tú piensas que es una decisión muy grande, ahí fue el momento en donde yo decidí que iba a tener un cuerpo no normativo, a cambio de la posibilidad de un día tener un hijo, pero mi punto de quiebra no fue ese, el punto de quiebra fue que el novio que tenía en ese momento, me dejó, por eso me identifico mucho con Gaby a la hora de los rompimientos, el día de mi primera quimioterapia, él se fue, él no me espero al final de la quimioterapia, después me escribió y me dijo: “yo no puedo con esto”, él tenía ocho años más que yo, y en ese punto tú dices: “es por mí o es por mí”, tú aceptas ciertas cosas, ciertos tratos y maltratos de tus parejas, porque no te pones tú primero y en ese momento yo decidí que no iba a tener una pareja sólo por el hecho de tener, que el hombre que fuera parte de mi vida, tendría que ser parte de mi historia y compartirla, así como yo estaría dispuesta a compartir la suya.

“Creo que quedarte solo a esa edad (17 años), donde todavía eres inocente, tienes un montón de ilusiones y que se te rompan por todas partes, ahí es cuando tú sabes de qué estás hecha, y hasta el día de hoy, yo puedo decirle a este hombre, gracias por haber agarrado esa puerta y haberte ido, porque me demostraste que yo soy imparable, porque yo pasé por una quimioterapia, una radioterapia y aquí estoy y estoy viva”, comentó.

