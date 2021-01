Anahí revela que se contagió de COVID-19, el día del concierto Tributo a RBD

Diana García

Luego de semanas de estar confinada, la cantante Anahí reveló que se contagió de COVID-19, durante el concierto Tributo a RBD.

“Hoy vemos la luz! La pesadilla pasó y desde este lugar de calma y gratitud, les puedo decir que agradezco de todo corazón sus mensajes de cariño y oraciones. Efectivamente me contagié en el concierto. En el Tributo a RBD”, expresó.

Desde que inició la pandemia, la cantante se había confinado en su casa, sin embargo, el día del concierto, una persona allegada a ella la contagió.

“Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí, me contagié. Una persona muy cercana, llegó con contagio, y sin saberlo me contagió (sólo a mí). Se hicieron muchísimas pruebas y protocolos y la que más insistí en que así fuera, fui yo, pero aún así, nos enfrentamos a un virus terrible y desconocido”, comentó.

Debido a que fue asintomática, la cantante contagió a su esposo Manuel Velasco.

“Fui completamente asintomática, pero desgraciadamente contagié a mi esposo. Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo”, señaló.

Sin embargo, la cantante aseguró que ella y su familia ya se encuentran bien y los cuatro han dado negativo.

