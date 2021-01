Sebastián Rulli atraviesa por un duro momento familiar

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

El actor Sebastian Rulli viajó a España para apoyar a su padre, quien el pasado 1 de enero, sufrió un derrame cerebral.

“Estoy en Madrid, como pueden ver con mucho frío, esperando mi vuelo de trasborde a Málaga, Andalucía, donde vive mi familia, este no es un viaje de placer, vine porque el 1 de enero mi padre sufrió Derrame... que lo dejó con la mitad del cuerpo paralizado, fueron días muy complicados”, indicó el actor.

Sebastián explicó que, afortunadamente, su padre ya está en su casa, sin embargo, tendrá que iniciar su rehabilitación física, por lo que él decidió viajar a España para apoyarlo.

“Hoy por hoy, ya está en casa, y tiene que empezar la rehabilitación, así que estoy por esa razón para brindarle todo mi amor, todo mi apoyo y seguir admirándolo como siempre”, indicó.

Aunque preocupado por la situación, el actor confía que su padre saldrá adelante.

“Es un guerrero que me da un ejemplo de lucha, de perseverancia, que yo soy igual que tú, así que tengo que estar aquí para apoyarlo, he estado un poquito ausente, no hablo normalmente de mi vida privada cuando hay complicaciones, pero quería que lo sepan de viva voz y que no estén sacados de onda”, puntualizó.

