Vanessa Acosta regresa a la televisión con 'Falsa Identidad'

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Luego de haber permanecido alejada de la televisión durante varios años, en los que se dedicó plenamente a su matrimonio y a la crianza de su hija, la actriz Vanessa Acosta retoma su carrera, interpretando a July Jean, en la serie “Falsa Identidad”, que transmite Telemundo.

“Me dediqué a mi casa, a mi familia, a mi hija, seguí haciendo un poco de doblaje y ahora decidí volver a la actuación y estoy encantada con este personaje tan entrañable, tan divertido, en una gran producción como lo es “Falsa Identidad”, la verdad es que estoy agradecida”, indicó.

La actriz detalló que disfrutó enormemente dar vida a July Jane, ya que es tan alejada de ella, que le imprimió todos los elementos que se le ocurrieron, que fueran acordes al tono de comedia que la define.

“Es un personaje muy divertido, es una chava muy extravagante, excéntrica, como atrapada en los ochenta, porque se viste con colores fosforescentes, usa uñas postizas larguísimas, que traen al Sagrado Corazón, el Rosario, la Virgen y todo lo que se te ocurra, porque es muy devota. Me gustó mucho hacerlo, siempre está de buen humor, siempre trata de ver el lado positivo de las cosas, aunque lo malo que tiene es que es muy floja no quiere trabajar, quiere tener dinero fácil y eso la lleva a meterse en muchos líos, unos divertidos, otros no tanto”, indicó.

Vanessa, quien dejara la actuación en la cima de su carrera, luego de haber protagonizado varias telenovelas en TV Azteca, entre ellas “El Amor no es Como lo Pintan”, “Súbete a mi Moto” y “Soñarás”, esta última al lado de Yahir, señaló que este regreso ha sido muy especial, no solo porque muchas cosas han cambiado en la realización de la televisión, sino porque la pandemia les obligó a adaptarse a las nuevas circunstancias, bajo estrictas medidas sanitarias.

“Tocó la pandemia, entonces grabamos la mitad antes de la pandemia y la otra mitad ya con la pandemia, fue algo complicado, interesante, y aunque hubo muchas tomas que rescataron, se trabajó al máximo, además, en cuanto a la salud, todo estuvo muy cuidado, la producción se puso las pilas y nos hacían la prueba COVID dos veces a la semana, las PCR que son bastante incómodas, pero nos tenían muy protegidos y aunque no fue fácil grabar en esas condiciones, le echamos todas las ganas para sacar el proyecto de la mejor manera y con todo el cariño posible”, señaló.

Feliz de iniciar este 2021 en pantalla con esta gran producción que ha gustado mucho al público de Telemundo, Vanessa espera no perder el ritmo de trabajo, y concretar otras propuestas que ha recibido.

CONÓZCALA

Vanessa Acosta