'Estamos muy bien Gracias a Dios', asegura Galilea Montijo tras asegurarse que su esposo le ha sido infiel

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Galilea Montijo reiteró que ella y su esposo Fernando Reina Iglesias, se encuentra bien, a pesar de que se ha dicho que el político le es infiel.

“Yo creo en mi marido, en lo que él me dice, confío plenamente en él, es una persona que sale muy temprano a trabajar y del trabajo a su casa y le digo: “imagínate si fueras amiguero, como yo, que te la pasas de restaurante en restaurante (ahorita no, porque no están abiertos), pero estamos muy bien, gracias a Dios”, indicó.

Cómo en todo matrimonio, la conductora asegura que se dan problemas, pero nada que no se pueda solucionar.

“En todo matrimonio, estoy segura, que hay altas y bajas, es difícil, cuando me dicen cumplo 50 años de casados, digo “ay caray, ¿cómo se hace?”, nadie tiene el secreto, uno se casa para no divorciarse”, señaló.

Finalmente, Galilea aseguró que no pone atención en los comentarios mal intencionados, ya que ella sabe quién es su esposo.

“Lo que se ande diciendo, no es cosa de nosotros, a mi no me consta nada, yo confío en él, en lo que él me dice”, puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO: