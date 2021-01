Eduin Caz asume ser irresponsable, por andar de fiesta en plena pandemia

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

El cantante Eduin Caz confesó que por andar de fiesta, pensó que se había contagiado de Covid, ya que se empezó a sentirse muy mal.

“Si ven mi cara de madreado, así, efectivamente, me siento muy mal, no había querido publicar nada en todo el día, porque estaba esperando los resultados del COVID-19. He hecho fiestas, he asistido a fiestas, yo sé que la he regado, que he andado de pata de perro, esta vez no es trabajo y lo acepto”, indicó.

A pesar de haberse sentido muy mal físicamente, en los resultado del laboratorio, Eduin dio negativo a COVID.

“No sé si Dios me tiene protegido, pero me hice la PCR y volví a salir negativo. Gracias a Dios lo que tengo es una infección muy fuerte en el estómago y en la garganta”, indicó.

El cantante aclaró que hizo el video para darle un mensaje a la gente y pedirles que se queden en casa.

“Este video no es para dar lastima, es para decirles que se cuiden yo le jugué al ver... y andaba bien espantado, la neta”, comentó.