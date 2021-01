Adrián Uribe confirma que su padre murió de COVID-19

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

El actor Adrián Uribe confirmó que su papá falleció a causa del COVID-19, debido a que su cuerpo no respondió a los tratamientos “Así es de cruel, así de letal es esta enfermedad”, subrayó.

“Mi padre, desafortunadamente, fue una víctima más del COVID. Mi padre estaba bien, estaba sano, a pesar de que tenía 77 años era un hombre entero. Desafortunadamente su cuerpo no respondió, su cuerpo no pudo contra esta terrible enfermedad, en una semana se fue. Así es de cruel, así es de letal es esta enfermedad”, expresó.

Pidió a la gente que se siga cuidando, debido a que existen personas que no han Seguido las medidas sanitarias.

“Tenemos que tomar conciencia. Porque todavía hay gente que no se lo toma en serio, que todavía hay gente irresponsable que sale a la calle y que no se cuida y siempre los que la pagan son los más vulnerables. Les pido que se cuiden, que nos sigamos cuidando. Que cuidemos nuestras vidas y la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos. No me gustaría que vivieran esto que estamos viviendo nuestra familia, y tantas familias en México y en todo el mundo”, indicó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO: