Recuento 2020: Noviazgos, divorcios y truenes de los famosos

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

La miel para una unos, la hiel para otros, este 2020, el confinamiento hizo de las suyas en el corazón de los famosos.

La miel del noviazgo

Belinda y Christian Nodal

Los 10 años de Belinda le lleva a Christian, no son impedimento para que el amor fluya, a tal grado ¡que ya de habla de boda!

Esmeralda Pimentel y Bárbara Arredondo

La actriz Esmeralda Pimentel reveló que está muy enamorada de su novia Bárbara Arredondo, con quien se apoya para luchar por los derechos de la mujer.

Chiquis Rivera y Mr. Tempo

Aunque Chiquis no ha dicho que sí es novia del empresario Jorge Cueva, conocido como Mr. Tempo, los besos de esta pareja, encendieron el fuego de los titulares. Ya el tiempo lo dirá.

Marjorie de Sousa y Vicente Uribe

Aunque apenas en este diciembre fueron descubiertos, la verdad es que desde hace seis meses, Marjore le dio el sí, al empresario restaurantero Vicente Uribe, quien ya comprobó que está legalmente divorciado.

La hiel del desamor

Mark Tacher y Cynthia Alesco

La pareja se conoció en el 2017, meses después de haber iniciado su relación anunciaron su compromiso. Fue en el 2019 que se casaron por el civil de forma inesperada, y sólo tres meses después se separaron, porque según dijo Mark, ella gastaba demasiado de su tarjeta y cuando él le puso un alto, ella se enojó y dijo que ya no le convenía seguir con él. Ella lo demandó por supuestamente alzarle la voz demasiado, pidiéndole pensión, casa y coche, lo que él no quiere darle. En este 2020 se hizo público su problema y aún no firman el divorcio, por el retraso que tienen los juzgados en México por la pandemia.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez

Apenas iniciaba el 2020, cuando a través de sus redes sociales, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez anunciaron su separación, luego de seis años de relación y poco más de tres de matrimonio. A pesar de su separación, y de que él ha dicho que ella es bastante complicada y controladora, mantienen una buena relación por su hija Kailani.

Marlene Favela y George Seely

Luego de muchas especulaciones, la actriz confirmó que se encontraba separada de su esposo, a quien no exigiría pensión alimenticia, ya que ella se haría cargo al 100 por ciento de su hija Bella. Aún no firman el divorcio.

Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera

Tras un pausa en su matrimonio, la cantante anunció a través de sus redes sociales que había solicitado el divorcio, noticia que tomó por sorpresa al cantante, quien aún tenía la esperanza de solucionar sus problemas maritales. Ahora, Chiquis parace haber encontrado de nuevo el amor, y se dice que él le está pidiendo que si quiere divorciarse, sea ella quien pague los aboados.

Sebastián Yatra y Tini

A través de un comunicado, Tini y Sebastián Yatra a dieron a conocer que su noviazgo había llegado a su final, sin embargo, se quedaban con los grandes recuerdos que vivieron juntos.

Vanessa Guzmán y Uberto Bondoni

Después de trece años de matrimonio, la actriz Vanessa Guzmán confirmó que se encontraba separada de Uberto Bondoni, con quien lleva una relación de respeto por el bien de su hijo.