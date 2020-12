Recuento 2020: Los escándalos más sonados de los famosos

Diana García

Este 2020, pese a la pandemia, la sana distancia y la reclusión, el escándalo entre los famosos mexicanos no paró

Eleazar N, preso, acusado de violencia intrafamiliar

Después de que la modelo peruana Stephanie Valenzuela denunciara a Eleazar N por violencia intrafamiliar, el actor fue trasladado al Reclusorio, en espera de juicio. Fue detenido, luego de que sus vecinos llamaran a la policía tras percatarse de que había agredido a golpes a su pareja. Podría enfrentar hasta 10 años de prisión.

César D’Alessio acusa a ex gobernador de golpearlo

César D’Alessio, hijo de Lupita D’Alessio, acusó a Arturo Montiel, ex gobernador del Estado de México, y a su hijo, de haberlo golpeado, tras haber sido contratado para amenizar una fiesta de la familia. Sus hermanos Jorge y Ernesto, así como su madre, manifestaron que lo apoyan incondicionalmente.

Lupita Jones ofende a sus discípulas

La ex Miss Universo Lupita Jones, dijo públicamente, a través de un video, que entre las concursante de belleza que han estado bajo su tutela, ha habido alcohólicas y hasta drogadictas, por lo que ofreció disculpas. Todo esto, luego de que la jalisciense Sofía Aragón, la acusó públicamente y a su organización Mexicana Universal, de no haberla apoyado de forma directa en su preparación para el concurso de Miss Universo 2019, peor aún, de haber hecho mal uso del apoyo económico que ella misma solicitó al gobierno de Jalisco para este fin. Lo que Jones niega.

Irina Baeva y Gabriel Soto demandan a Laura Bozzo

Irina Baeva y Gabriel Soto demandaron a Laura Bozzo por acoso, discriminación y amenazas, solicitando la reparación del daño causado por las opinión de la peruana, quien ofendió a Irina por su relación con Gabriel, logrando que le cancelaran conferencias a la actriz rusa. Bozzo se defiende y aseguró que contra demandó a la pareja. Desde hace meses, Irina padece severas críticas en redes sociales, desde que fue acusada públicamente por Geraldine Bazán, de ser la culpable de que su divorcio con Gabriel Soto.

Frida Sofía VS Alejandra Guzmán

Cuando parecía que en este 2020 Frida Sofía podría reconciliarse con su madre Alejandra Guzmán, la situación empeoró, cuando la joven expresó públicamente todo el coraje que siente por su ella, a quien acusa de supuestamente haberle dado drogas cuando era una niña, de haberla apartado de su vida a los 12 años, mandándola a un internado en USA, sin mirar que estaba traumada por un intento de secuestro y hasta de quitarle el novio y ser la causante de que hubiera abortado. “Tengo mucho dolor acumulado y por eso exploto”, dijo Frida. Al respecto, Alejandra se defendió, negando cada uno de sus dichos de su hija, asegurando que se mató por atenderla y darle lo mejor, por lo que la bendecía siempre. Frida ha arremetido contra toda su familia materna, pues su familia paterna, la apoya.

Luis Miguel ni mantiene, ni ve a sus hijos

Dueña de su privacidad y de la verdad de su relación con Luis Miguel, padre de sus dos hijos, Aracely Arámbula afirmó que él ni los mantiene, ni los ve, ni los llama en sus cumpleaños, por lo que los niños no extrañan su convivencia, ni su imagen paterna, porque la tienen presente con su abuelo y tío. “Yo trabajo mucho y la verdad, es que vivimos muy bien con lo mío. Tienen mucho padre con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos; mis hijos están felices, están en una familia muy unida, divina, que, la verdad, tienen de más, de regalo y de amor, sobre todo de lo principal, que es el cariño, que, la verdad, no extrañamos nada”, señaló. Ah, y “La Chule” no permitió que utilizaran su nombre y su imagen en la bioserie de Luis Miguel. Ya se verá en 2021 si le hicieron caso, o si habrá demandas.

Marjorie de Sousa VS Julián Gil, el escándalo interminable

A tres años de haber iniciado un conflicto legal por la patria potestad y manutención de su hijo Matías, Marjorie de Souza y Julián Gil, siguen protagonizando uno de los escándalos más sonados en el medio artístico latinoamericano. Este año, los dimes y diretes duros, entre la pareja de actores continuaron (e incluso hasta de los abogados y de la hermana de Julián), hasta el anuncio del actor, de que había perdido definitivamente la patria potestad de su hijo, porque ya no estaba dispuesto a seguir una lucha por demás infructuosa, en contra de una mujer que solo lo quiere dañar. Ella obviamente lo ha negado, pero lo cierto es que él pagará la manutención de su hijo, pero no podrá convivir con él. ¿Seguirán en 2021?

Danna Paola explota contra “académico” grosero

Después de que Danna Paola viera un video de “La Academia” donde Gibrán, uno de los alumnos, la llamara “cule...” por la críticas que le hacía como juez, la cantante y actriz respondió contundente, de frente y en vivo al alumno. “No creas que no escucho todo lo que dicen tú y Francely de mí en “La Academia”, es una falta de respeto, en primera, insultar a una mujer, si así te refieres a mí, porque no te gustan mis críticas, no quiero pensar cómo hablas de Francely o cómo hablas de otra mujer”, expresó Danna.

Nietos de Joan Sebastian viven en el desamparo

Gran conmoción entre el público, causó la noticia de que algunos de los nietos de Joan Sebastian están en desamparo total, incluso viviendo en albergues de caridad desde la muerte del famoso cantautor, debido a que nadie les ha querido dar la mensualidad que les daba Joan, porque aún no se finiquita su juicio sucesorio y sus herederos, entre los que están estos menores, no han podido hacer uso de su herencia. No así José Manuel, quien se quedó al frente de las propiedades y usufructo de su padre “mientras el juicio se resuelve”. Cabe recordar que Joan Sebastian murió intestado, el 13 de julio de 2015, por lo que su viuda y sus hijos iniciaron en 2016 un juicio sucesorio que aún no termina. En este juicio, están considerados también Trigo y Juan Sebastián Figueroa, quienes fueron asesinados antes de que muriera Joan, por tanto, los hijos de ambos, recibirán lo que les correspondería a su padres.

Siguen pugnando los hijos de José José por lo que haya dejado

A más de un año de la muerte de José José, sus hijos José Joel y Marisol, siguen tratando de poner en orden el legado de su padre, y siguen sin comunicación con su hermana Sara. Se dice que en México hay un testamento, en el que solo hereda a sus dos primeros hijos, pero aún no se comprueba que no haya uno posterior. Por si fuera poco, este año, demandaron a Alejandra Ávalos, quien ha insistido en que el colombiano Manuel José, sí es hijo de José José.

Verónica Castro enfrenta polémica

Luego de varios meses en silencio, tras las declaraciones de que dio Yolanda Andrade al asegurar que se había casado con ella, la actriz reapareció en este 2020 en redes sociales y lo primero que hizo fue agradecer todo el cariño que la gente le ha dado. Vero es considerada como uno de los iconos de la televisión mexicana, una de las figuras más carismáticas y queridas no solo en México, sino en decenas de países, donde el público, al saber que la actriz anunciaba su retiro por las declaraciones de Yolanda, se volcaron en su apoyo, pidiéndole su regreso. Volvió al cine, de la mano e su hijo Michel.

Aida Cuevas demanda a su hermano Carlos

Luego de que Carlos Cuevas hiciera pública su duda en cuanto a si es verdad que Juan Gabriel le pidió matrimonio a su hermana Aida Cuevas, la cantante se enojó y lo demandó, acusándolo además de ejercer en contra de ella violencia psicológica y física. Y aunque meses después se desistió “otorgándole” el perdón, Carlos señaló que la que se tendría que disculpar es ella por haberlo difamado. Aunque son hermanos, y algún día se quisieron mucho, y Carlos pensaba que algún día se arreglarían, lo cierto es que ya está convencido de que no habrá nunca una reconciliación.

Sergio Mayer niega vínculo con el crimen organizado

El actor y político Sergio Mayer, fue acusado por al periodista Anabel Hernández, de tener vínculos el crimen organizado, asegurando que hace muchos años, el hoy diputado por el partido en el poder (Morena), asistía a fiestas del narcotraficante Édgar Valadez “La Barbie”, quien fue detenido en México en 2010 y juzgado y sentenciado en Estados Unidos, a 49 años de cárcel, por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Sergio respondió que es mentira y que no tiene nada de qué avergonzarse, pues esta periodista solo quiere vender libros. Sergio sigue adelante con su trabajo legislativo.

Sherlyn es acusada de hacer brujerías

La amistad entre Sherlyn Jorge Clarividente, terminó en escándalo y demanda, pues él la acusó de haberlo mandado golpear, luego de que revelara que ella hizo brujerías para atraer el amor y quedar embarazada y amenazara con dar a conocer el nombre del padre de su hijo, la actriz lo negó tajantemente, asegurando que ella es una persona recta, trabajadora y de valores. Jorge la demandó por estos hechos, pero la querella fu desestimada, porque él no se presentó a la evaluación psicológica de la Fiscalía, por que ella lo contrademandó por el delito de extorsión.

Esmeralda Pimentel se deslinda de etiquetas

La actriz Esmeralda Pimentel, quien abiertamente ha mostrado su bisexualidad, al tener parejas hombres y ahora un mujer, señaló que no está dispuesta a ser etiquetada por sus preferencias sexuales. “Que cada quien sea lo que quiere ser, es importante seguir apelando por la libertad, por el amor. Qué padre amar, qué padre querer, siempre he dicho que yo no creo en las etiquetas que la sociedad me ha querido poner, creo simplemente en el amor”, indicó.