Famosos lloran muerte del maestro Manzanero

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Tras darse a conocer el deceso del maestro Armando Manzanero, diversos famosos a nivel nacional e internacional, expresaron su dolor.

Consternada, en medio del llanto, Susana Zabaleta, quien trabajó con el maestro en los espectáculos “De la A de Armando a la Z de Zabaleta”, “Amarrados” y “De la Sensatez a la Locura”, le dedicó unas palabras con el corazón destrozado.

“¡Uy maestro! nos quedamos con las ganas de la gira, de volvérnosla a pasar padrísimo, nos quedamos con las ganas de devolver a vivir todo otra vez, porque lo vivido estuvo increíble.

“Usted siempre nos dejaba con las ganas de algo, lo vamos a extrañar muchísimo, muchísimo, gracias, gracias, gracias maestro, gracias por lo vivido, gracias ¡qué viva Armando Manzanero!”, expresó la Zabaleta.

Por su parte, Carlos Cuevas recordó la última vez que estuvo con el maestro, interpretando uno de sus temas, apenas hace una as semanas, cuando lo acompañó a inaugurar su Museo Casa Manzanero.

“Se nos fue el último valuarte del romanticismo de México para el mundo, mi querido maestro, hermano, padre de la música, don Armando Manzanero; para su familia que tanto quiero, sus hijos, su mujer, mi más sentido pésame, hace poco estuvimos en Mérida inaugurando su Museo Casa Manzanero, y pues ahí conviví con él, con su familia o acompañado de su piano, tuve la oportunidad de ser el último que acompañó al maestro en vida con su piano, siempre amable siempre cortés, siempre alegre, siempre con una palabra de aliento y de amor para mí, así te quiero recordar querido Armando, recordando tu música, como la mía, como buena gente que eres y te quiero decir querido Armando “ que contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí” ¡qué viva Armando Manzanero!”, expresó Cuevas.

El cantautor español Pablo Alborán, quien cantó con el maestro en el homenaje que le rindiera Billboard en octubre pasado, expresó:

"Consternado por la muerte de Armando Manzanero. No puedo creerlo.

Querido Maestro... jamás olvidaré tu cariño y nuestra última actuación junto".

Lucía Méndez también se sumó al adiós del maestro, y expresó que con ella siempre fue un ser maravilloso.

“Definitivamente perdimos a otro grande de la canción, Armando Manzanero, mi más sentido pésame a toda la familia, de verdad estamos tristes, aunque sabemos que él no va a morir nunca con su música, conmigo siempre fue muy agradable, siempre me dio consejos increíbles, siempre fue maravilloso conmigo, sobre todo, me reía mucho con él, de verdad me duele mucho“, comentó Lucía.

A través de redes sociales Marc Anthony también despidió al compositor.

“Hoy nos deja el maestro #ArmandoManzanero. Un talento gigante, hombre admirable que con su música y sus letras fue inspiración para muchos de nosotros. En medio de la tristeza por su partida agradezco la bendición de su legado musical. Gracias por tanto maestro. #LaMusicaNoMuere”, escribió.

David Bisbal, acompañó su pésame con un video donde canta “Adoro”, con el maestro Manzanero al piano.

“Fue realmente para mí, un sueño este momento! Ahora todos lloramos en casa esta pérdida. Que descanse en paz Armando Manzanero”, escribió Bisbal en sus redes sociales.

Alejandro Sanz fue de los primeros en expresar su dolor por la pérdida del maestro.

“Anoche nos dejó Armando Manzanero, nos enseñaste a adorar de la manera más bella. Gracias por tu vida, amigo y por tu música. Descansa en Paz, nunca te olvidaremos”

Mon Laferte solo escribió: “Maestro”, y al pie una foto donde aparece con él.

También con una fotografía al lado de Manzanero, Paty Cantú se despidió del gran compositor.

“Gracias por tu corazón. Por tu feminismo.

“Por tu generosidad Por tu cercanía.

“Por tu legado. Maestro Armando: eres y sigues siendo. Son tus canciones contigo de la mano y voz: INFINITAS”, comentó.

Carlos Rivera fue otros de los cantante que lamentó la muerte del compositor.

“Sabía usted que el sol se va, si usted se va a descansar... Y que no vuelve a amanecer hasta que a usted no se le ocurra despertar... “, indicó.

Alfonso Herrera también despidió al maestro.

¡Adiós Maestro! D.E.P. Armando Manzanero.

El gran músico español Pancho Varona, también se sumó a las condolencias.

“La muerte de Armando Manzanero es una terrible pérdida... Vaya año de mierda”.