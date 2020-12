Aislinn Derbez, agradecida de ser parte de la dinastía Derbez

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

La actriz Aislinn Derbez compartió una fotografía de su familia y agradeció a cada uno ser parte de su vida y expresó el orgullo de pertenecer a una gran familia.

“Sé que pase lo que pase, ahí están, no nos guardamos rencores, aguantamos vara, se nos resbalan fácil los problemas, aunque somos necios sabemos pedir perdón, estamos presentes en los momentos importantes o difíciles y no nos abandonamos. Estamos en las buenas y en las malas (digo, cada quien a su manera y como puede). Para mí eso es algo que atesoro y agradezco demasiado y a pesar de que a veces no nos entendemos o tenemos prioridades y puntos de vista distintos, creo nos aceptamos en nuestras diferencias (bueno, aunque @ederbez sea al que más le cueste este último punto 😂)”, expresó.

Aislinn hizo un especial reconocimiento a su padre Eugenio Derbez, quien siempre ha estado pendiente de ella, apoyándola en todo lo necesario.

“Gracias @ederbez por mostrarme tu amor con pequeños hechos, por ir conmigo a terapia cuando es necesario, por las veces que llegaste este año a la media noche a mi casa a cuidarme cuando me enfermaba o me sentía muy triste y por muchos detalles con los que demuestras tu amor sólido a tu manera🤴🏻”, indicó.

Aunque aseguró que no tiene la familia perfecta, ama ser parte de los Derbez.

“Sé que muchos han de pensar que somos la “familia perfecta” y que todo es miel sobre hojuelas... Y pues es obvio que no, ya que todas las familias son disfuncionales, y nosotros paaara nada somos la excepción🙊...”, puntualizó.