Alfred García anuncia el estreno de su nuevo tema 'Los Espabilados'

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Luego de un año sabático, Alfred García anuncia para el 15 de enero próximo, el estreno de “Los Espabilados”, primer sencillo del que será su segundo álbum, que lanzará en 2021, de la mano de Universal Spain.

“Los Espabilados” será la BSO de la serie homónima de Movistar, creada por Albert Espinosa y dirigida por Roger Gual.

Con letra y música compuesta íntegramente por el artista catalán “Los Espabilados” fue grabada entre España, Reino Unido y Estados Unidos, y el propio Alfred se ha encargado también de producirla.

La portada es obra del fotógrafo estadounidense Ed Freeman, ex road manager de The Beatles y productor de Don McLean y por su compañero, el fotógrafo y artista Carlos G. Palmieri.

El videoclip de “Los Espabilados” se grabó bajo la dirección del cineasta australiano Geoffrey Cowper , en El Prat de Llobregat, con la participación de Álvaro Requena, Marco Sanz, Sara Manzano, Aitor Valadés y Héctor Pérez, actores de la serie, que se estrena el 29 de enero por Movistar Plus. El guión está escrito por Albert Espinosa y Alfred García.

Para Alfred este es un proyecto muy especial, ya que el escritor Alberto Espinosa, creados de la serie “Los Espabilados”, es una persona muy importante en su vida.

“Conocí a Albert Espinosa el 21 de junio de 2017. Yo estaba pasando por una depresión gigante por la pérdida de mi primo Daniel, que murió de cáncer unos meses atrás. La depresión me paralizaba, pero los libros y la música me hacían olvidarme de esa voz llamada ansiedad. Devoraba libros, entre ellos, los de Albert, y ese día del que os hablo, me enfrentaba a mi primer concierto después de meses sin ir a uno: Tony Bennett en el Festival de Pedralbes.

“Llegué a mi asiento y ocurrió lo imposible: Albert Espinosa se sentó delante mío. Sin pensarlo, me senté a su lado y le empecé a explicar lo mucho que él me estaba ayudando con sus libros y que ojalá algún día pudiera escribirle una banda sonora para una de sus pelis o series.

“Pronto, esa conversación iba a acabar; yo volvería a mi butaca y el concierto empezaría. Pero nunca empezó. Tony Bennett jamás salió a cantar por indisposición. Como dice Albert, eso fue una perdida que se convirtió en una ganancia, ya que nos perdimos un concierto, pero nos pasamos 45 minutos hablando.

“Antes de despedirnos, Albert me dijo: “Pronto, tu suerte cambiará. Estoy seguro”. Unos meses después, entré en Operación Triunfo y lo que sigue ya lo sabéis”.

Hace un año, Espinosa le llamó para que compusiera el tema de su nueva serie, que habla de las enfermedades mentales en niños y adolescentes, lo que Alfred aceptó encantado.

La cita con Alfred y su tema “Los Espabilados”, es el 15 de enero próximo.

La serie “Los Espabilados”, basada en la novela del propio Albert Espinosa (traducida a 20 idiomas), cuenta la historia de cinco chicos extraordinarios que se escapan de un centro pisquiátrico, en busca de su lugar en el mundo, se estrena el 20 de enro por Movistar+.

