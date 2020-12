Sandra Echeverría, feliz con 'The Croods2: A News age'

Diana García

Poder trabajar al de su esposo Leonardo de Lozanne (Félix Siemprebien) en una cinta que estaba segura disfrutaría al máximo su hijo Andrés, fue un gran privilegio para Sandra Echeverría, quien presta su voz a Esperanza Siemprebien, en la cinta “The Croods2: A News age”, que se estrena este 18 de diciembre por Digital y On Demand, en Estados Unidos.

“Fue increíble, nos hablaron a los dos para hacer la prueba, e hicimos la audición, la mandamos y nos quedamos, los dos estábamos súper emocionados, porque representamos un matrimonio, así como en la vida misma”, indicó la actriz y cantante.

Sandra confiesa, en exclusiva para La Voz/TVyMás, que no grabaron juntos las voces, por lo que fue muy divertido sorprenderse en pantalla, ya con la película terminada, de su interpretación de este matrimonio “tan real”, como el de ellos.

“Grabamos por separado, él un día en la cabina y yo otro día, así es que no nos vimos interactuar como personajes, hasta que vimos la película, y fue muy chistoso, nos moríamos de ver la película, de ver cómo se peleaban y decíamos: ¡wow!, ese es el matrimonio en la animación, transportado de la vida real”, expresó la actriz.

La ilusión de hacer este trabajo, se duplicó, porque es para niños y su hijo Andrés la vería encantado, porque ya era fan de Los Croods, aunque se confundió de escucharlos “en personaje”.

“Le platicamos, obviamente, de la película que estábamos haciendo, y se moría por verla y cuando la vio, no lo podía creer, estaba como en shock, me decía: “esa no eres tú” como que no le cuadraba y a mi esposo le decía: “papá ese no eres tú”, para él es algo completamente nuevo, estaba emocionado, le encantó, le decía regrésale, quiero volver a ver eso”, señaló.

Encantada con el guión, con la realización con todo, Sandra revela que Esperanza le dejó un gran mensaje, por lo que sabe que el público se llevará una gran sorpresa con la película.

“No hay que juzgar a la gente por una primera apariencia, hay que darles una oportunidad. Esperanza al inicio cree que Los Croods son unos salvajes y los quiere sacar de su hogar, y luego se da cuenta, que en realidad son grandes personas y que unidos son mucho más fuertes, es una excelente lección, y al mismo tiempo, está este mensaje de que no hay ser una mamá tan sobreprotectora.

“Esperanza quería tomar la decisión de quién iba estar con su hija y creo que también es importante soltar a los hijos y enseñarlos a tomar decisiones”, señaló.

Para la actriz, esta clase de mensajes, es muy necesario subrayarlos.

“Tiene grandes mensajes, como también el que las mujeres debemos unirnos, algo súper importante, porque de repente hay mucha rivalidad, mucha competencia, y en esta película se muestra como las mujeres, al unirse, son la fuerza y terminan salvando a los hombres”, indicó.

