El actor Mauricio Islas busca personajes entrañables

Diana García

Corresponsal Cd. De México

El actor Mauricio Islas, agradeció que lo hayan invitado a formar parte de la serie “De Brutas Nada”, ya que este tipo de personajes, le permite demostrar otra faceta.

“Cuando me hablaron, me dijeron que era una actuación especial, y que tenía ciertas características, que querían ver si me interesaba, que era un personaje gay, sugar daddy y dije: “lo acepto” y les sorprendió un poco la manera tan rápida que lo acepté”, reveló el actor.

Mauricio agregó que su máximo interés radicó en ofrecerle al público, la diversidad de su trabajo.

“Para mí, en lo personal, eso me permite que me vean haciendo otra cosa, yo venía de hacer un general, un político, y esto me permite ir rompiendo con el estereotipo que se tiene, más, cuando te ven y te dicen: ¿eres actor de las telenovelas o el protagonista?”, indicó

Este personaje en “De Brutas Nada”, Mauricio lo creó con mucho respeto a la comunidad LGBTT.

“Me la pasé increíble, me divertí mucho, me encantó, traté de buscar y hacer un personaje con mucho respeto hacia el género y hacia la comunidad, que no fuera ni una sátira, ni se tomara como una burla, que se tomara como un personaje que sale en dos capítulos, creo, pero hay un momento que él cuenta, porque es así, cómo lo lastimaron en el pasado, lo hirieron y emocionalmente está golpeado”, señaló.

Mauricio espera que después de este personaje, le lleguen más oportunidad de participar en series.

“Ahora más que nunca, me siento encasillado en el tema “protagonista”, porque ahorita hay personajes que puedo protagonizar, pero que también vayan más con mi edad, ya no puedo pretender ser un chamaquito de 28 años, ni aunque quisiera, no podría serlo, siento que ahorita puedo hacer personajes de más edad, y tienes más rango de poder jugar, tienes más oportunidad de hacer más tipos de personajes, pero yo me siento encasillado en el galán de telenovelas, como que en el mundo de las series no quieren a nadie de la televisión, te hablo de mi generación”, puntualizó el actor.