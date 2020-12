El cantante Lupillo Rivera asegura que ya está libre de COVID-19

Diana García

Corresponsal Cd. De México

El cantante Lupillo Rivera, reveló que él, tres de sus hijos y su novia, se contagiaron de COVID-19.

“Para todos los incrédulos que dicen que el virus no existe, sí existe y se siente bien feo, apenas estoy iniciando a agarrar el olfato otra vez, el sabor ya lo tengo otra vez, mi mujer aquí, aguantó vara, no le pasó nada”, expresó el cantante.

Después de estar aislado junto a su familia, el cantante dio negativo en la nueva prueba que se hizo.

“Fue un proceso bien difícil y estamos contentos, porque ya dimos negativo a la prueba del coronavirus. Los cinco dimos negativo a la prueba de COVID-19”, indicó.

Debido a que uno de sus hijos padece asma, el cantante no había querido dar a conocer la noticia, para que él no se preocupara.

“Yo no quería publicarlo, porque mi hijo padece de asma y no quería que se me asustara y tuve que mentirle a mi hijo, tenía miedo de que se me enfermera”, puntualizó.