Lo único que Ninel Conde pide esta navidad es abrazar a su hijo

Diana García

Corresponsal Cd. De México

La cantante y actriz Ninel Conde, aseguró que lo único que desea esta Navidad, es poder abrazar su hijo Emmanuel, quien vive con su padre, sin que ella pueda verlo, mientras sigue en curso el juicio por patria potestad que entabló Giovanni Medina.

“Lo único que quisiera es poder abrazar a mi hijo en Navidad, pero este señor (Giovanni) se está haciendo gü%&, es lo único que les puedo decir y me duele”, comentó.

Asimismo, Ninel se mostró muy molesta por los señalamientos que se le han hecho a su esposo Larry Ramos, quien aseguran que supuestamente está prófugo de la justicia estadounidense, por haber cometido un supuesto fraude financiero.

Ninel aseguró que todo esto de Larry es mentira, incluso, el que están separados.

“No tengo nada qué aclarar… los chismes no me interesan, lo que se ve, no se pregunta (siguen juntos), aquí está la policía, que lo agarren, son estupideces son mentiras”, señaló.

Cansada de todo lo que se dice alrededor de su relación, Ninel negó que hubiera estado separada de su esposo, con quien llegó al aeropuerto de La Ciudad de México.

“Se dicen muchas cosas, se dicen muchos chismes y créanme, estoy cansada, saturada de tantos dimes y diretes… lo que se ve, no se pregunta”, indicó.