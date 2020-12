César D’Alessio acusa a ex gobernador Arturo Montiel de golpearlo

Diana García

Corresponsal Cd. De México

El hijo de Lupita D’Alessio, César D’Alessio, denunció que fue agredido a golpes por Arturo Montiel, (ex gobernador de el Estado de México) y por su hijo, tras haber sido contratado para amenizar una fiesta de la familia.

“Vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé que me iba a morir, el señor Arturo Montiel, del PRI, él me contrató para tres horas, hice cinco horas de evento en su casa, aquí en Jazmines 1, me sacó a golpes su hijo, estoy con mi novia, mi mujer que trabaja conmigo... Nos están amenazando de muerte, nos están diciendo que nos vayamos de aquí, esto está en vivo, si nos pasa algo, si nos morimos, es culpa de Arturo Montiel, él me hizo esto, es señor Arturo Montiel me partió la madre, él y su familia, en especial sus hijos", señaló el cantante a través de sus redes sociales.

Con el rostro golpeado y sangrando, el músico señaló que temía por su vida.

“A mi mujer la manosearon, a mí me agarraron a putazos es gente sucia, igual que el PRI. Si me dan un balazo, ustedes saben quién fue… Arturo, él fue el que me mató”, indicó.

Tras haber publicado los videos en su cuenta de Instagram, el cantante acudió al Ministerio Público a levantar su denuncia.

Su hermano Jorge D’Alessio agradeció, a través de sus redes sociales, el apoyo que le brindaron todas las personas a su hermano, mensaje que retuiteó su hermano Ernesto, quien es diputado federal por Nuevo León.

“Gracias a todos por su preocupación, mi hermano @Cesardalessio ya está acompañado y siendo asistido, por supuesto no está solo, bendiciones a todos”, escribió.