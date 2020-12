Estos 19 restaurantes del centro de Phoenix cerraron permanentemente en el 2020

Tirion Morris

Desde marzo pasado, los expertos en restaurantes predijeron que la pandemia de coronavirus provocaría una ola de cierres de restaurantes por todo el país.

Y aunque se sigue viendo la apertura de nuevos restaurantes en el área metropolitana de Phoenix cada mes, el escenario de los restaurantes del Valle se ha visto muy afectado este año.

En el centro de Phoenix, en particular, se vivió el cierre de una gran cantidad de restaurantes.

Ya sea debido a la pandemia o no, aquí hay 19 establecimientos que cerraron permanentemente en el corazón de la ciudad desde enero de 2020:

Mother Bunch

En los primeros días del 2020, la cervecería Mother Bunch del centro de Phoenix cerró luego de cinco años en el mercado. La cervecería, ubicada en la esquina sureste de las calles Siete y Garfield, servía un menú completo de brunch, almuerzo y cena junto con deliciosas cervezas inspiradas en postres. Julie Meeker, con la ayuda de su esposo Jimmy McBride, era propietaria de la cervecería, que se reconoció como una de las pocas cervecerías que eran propiedad de mujeres en Phoenix.

La Condesa

En un extraño giro de los acontecimientos, este restaurante mexicano del centro de Phoenix, cerró antes de que realmente abriera. Condesa se inspiró en un barrio de la Ciudad de México con el mismo nombre y en las comunidades mexicanas, además de las del Medio Oriente que históricamente vivieron allí. En diciembre de 2019, el concepto se inauguró con opciones de comida y almuerzos para llevar, y para los clientes del centro de Phoenix. Pero menos de cuatro semanas después, y antes de que el restaurante para cenar abriera por completo, Condesa cerró. El copropietario Nick Sanderson de Legal Restaurants, la empresa matriz del concepto, explicó en un comunicado que el cierre se debió a una disputa con el propietario.

Hard Rock Cafe

A finales de febrero, el único Hard Rock Cafe de Arizona, cerró permanentemente. La ubicación del centro de Phoenix, que había sido el hogar del restaurante desde el 2002, cerró después de que la compañía internacional inspirada en la música, decidiera no renovar el contrato de arrendamiento del espacio. Ahora, las ubicaciones más cercanas de Hard Rock Cafe están en Las Vegas y Los Ángeles.

Dvina Modern Fair

Ubicada en un bungalow al sur de la calle Roosevelt, Dvina Modern Fair contó con un jardín delantero convertido en un gran patio y un menú italiano moderno de panini y ensaladas. El restaurante abrió y comenzó a albergar noches de DJ a finales de diciembre de 2019; pero cuando llegó la pandemia, el servicio de comidas en el local cerró y las pistas de baile se convirtieron en cosa del pasado. Dvina cerró silenciosamente y ahora será reemplazada por la segunda ubicación de Il Bosco Pizza de Scottsdale.

Barrio Café Gran Reserva

Ubicado a lo largo de una calle transversal diagonal del centro de Phoenix, y la avenida Grand, este exclusivo restaurante mexicano cerró en abril. La chef nominada al premio James Beard, Silvana Salcido Esparza, era la dueña del restaurante y explicó a través de un anuncio en las redes sociales que tenía que cerrar Gran Reserva para salvar el restaurante Barrio Café original, ubicado en la calle 16.

The Dressing Room

Antes de la pandemia, la empresa de desarrollo del centro de Phoenix, True North Studio, abrió una colección de restaurantes y bares en el distrito artístico de la Ruta Roosevelt. La sede de la empresa que ocupaba el último piso del edificio Monorchid y Vento, se hizo cargo de los dos conceptos de comida y bebida ofrecidos en el interior; The Dressing Room y Be Coffee. The Dressing Room, que serviría un pequeño menú de almuerzo, cena y cócteles, ha cerrado desde entonces. El Dressing Room ahora está programado para reabrir como Sake Haus, un bar de sushi y cócteles.

Be Coffee

Be Coffee, también ubicado dentro del edificio Monorchid y anteriormente operado por True North Studio, también ha cerrado. El restaurador Julian Wright planea reabrir el establecimiento como una cafetería y un bar llamado Kahvi.

Josephine

En colaboración con la restauradora Grace Unger, True North abrió Josephine, un elegante restaurante con una fastuosa decoración blanca y paredes de ladrillo. El menú se inspiró en platos de todo el mundo y sirvió a los clientes pequeños bocados que llamaron la atención. Luego, sin ningún anuncio ni despedida, el restaurante cerró y un nuevo restaurante llamado Character, del restaurador de Scottsdale, Peter Kasperski, abrió ahora en el mismo espacio.

Coup de Grace

Coup de Grace, un pequeño bar de cócteles que servía como lugar para esperar una mesa en Josephine o para acomodarse después de una comida, estaba ubicado detrás del restaurante. Junto con su concepto hermano de al lado, Coup de Grace también ha cerrado. Se planea una nueva barra llamada alias para hacerse cargo del espacio.

Poppy

Uno de los proyectos más grandes que se mudaron a la Ruta Roosevelt en 2019, es el Hotel Cambria que presentaba un restaurante en la planta baja llamado Poppy. De manera similar a Josephine, Poppy cerró silenciosamente este año, y aunque el restaurante figura como abierto en su sitio de internet, el espacio ha sido reemplazado por el establecimiento de almuerzos y comida llamado Bitch, con sede en San Diego. El nuevo restaurante abrió el pasado 22 de noviembre.

Paz Cantina

Paz Cantina, un restaurante mexicano ubicado en la planta baja de la Ruta Roosevelt en Apartment Homes, ha cerrado. El restaurante y bar, que era un lugar popular para ver partidos de fútbol, ha sido reemplazado por un concepto similar llamado The Golden Margarita.

Nook Kitchen

El restaurador de Phoenix Frank Vairo cerró la ubicación en el centro de Phoenix de Nook Kitchen, después de una disputa con su propietario en el Hilton Garden Inn. La ubicación del moderno restaurante italiano en el barrio de Arcadia sigue abierta y sirve pizzas, pastas y ensaladas.

Commander Hamburger

El colectivo de contenedores de envío en el centro de Phoenix, El Churchill, alberga 10 negocios en el distrito artístico de la Ruta Roosevelt. El Commander Hamburger se mudó a su espacio de contenedores en octubre de 2019 y cerró después de sólo cinco meses en el mercado. El concepto sirvió hamburguesas, sándwiches, hot dogs, tater tots y la famosa "Ensalada Picada Original" del copropietario y chef Bernie Kantak.

La Piazza al Forno

La pandemia obligó al propietario del restaurante y chef , Justin Piazza, a tomar algunas decisiones difíciles. Para salvar su restaurante de Glendale, La Piazza Al Forno, tuvo que cerrar sus otras dos ubicaciones en el centro de Phoenix y Avondale. La pizzería del centro de Phoenix estaba ubicada en la Primera Calle, al norte de la Washington.

Phoenix Public Market Cafe

El Phoenix Public Market Cafe, uno de los lugares favoritos de los estudiantes de la Universidad Estatal de Arizona y un lugar popular para los empleados del centro de Phoenix y los visitantes del centro de convenciones, ha cerrado. El restaurante y la panadería cerraron porque su clientela abandonó el área, aseguró el propietario Aaron Chamberlin a The Arizona Republic en septiembre. El café abrió en 2013.

Lucky Strike Bowling

Lucky Strike Bowling, un exclusivo club de boliche que también contaba con juegos de arcade y un restaurante y bar, en el centro de Phoenix, ha cerrado. Estaba ubicado en el segundo piso del centro comercial CityScape, arriba de la farmacia CVS.

Tilted Kilt

Tilted Kilt, una cadena nacional de restaurantes conocida por sus meseras en poca ropa y su tarifa de la barra, cerró sus dos ubicaciones del metro de Phoenix este verano, una en Tempe y otra en el centro de Phoenix. Los restaurantes cerraron sin mucha advertencia, y las publicaciones de Facebook anunciaron los cierres "con una vigencia inmediata", el pasado 17 de junio.

The Park

Era difícil saber cuándo se estaba adentro o afuera en The Park, en el centro de Phoenix, ya que el restaurante tenía un árbol que cortaba directamente el comedor. El restaurante ahora cerrado, sirve comida clásica de bar, junto con abundantes cócteles. Ubicado al otro lado de la calle Jefferson y la PHX Arena (anteriormente Talking Stick Resort Arena), The Park era un lugar popular para cenar y tomar algo antes de ir a un juego o algún espectáculo.

Bicycle Nomad Cafe

El centro de bicicletas del centro de Phoenix, The Velo Bike Shop y el Bicycle Nomad Cafe, que estaban ubicados en el mismo edificio, ya no están abiertos en el distrito de la Ruta Roosevelt. Después de que el propietario aumentó el alquiler del espacio, The Velo se mudó a una nueva casa en el vecindario cercano al Coronado. Bicycle Nomad Cafe, sin embargo, cerró sus puertas después de que las dificultades financieras debido a la pandemia de coronavirus, junto con el aumento en el alquiler, resultaron demasiado caras para el café.

