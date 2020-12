Michelle Renaud y Danilo Carrera, están felices

Diana García

Corresponsal Cd. De México

Los actores Michelle Renaud y Danilo Carrera, demostraron que su relación de noviazgo está mejor que nunca, después de que una revista asegurara que la pareja se había separado.

Incluso, la actriz le escribió un mensaje al actor, para agradecerle todo el amor que le da, muy lejos de los dicho en la revista, donde aseguraron que él es un patán y que ella merece alguien que la trate bien.

“Y un día me di cuenta que no tengo que hacer todo sola, que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, que sí me puedo dejar apapachar y cuidar, que hay a quien le gusta mi versión más original de mi misma, con todo lo que conlleva, que las risas curan todo y que el verdadero amor viene detrás de una gran complicidad, amistad y empatía. Y que tenerte de equipo en esta vida, es la mejor decisión que pude tomar”, escribió la actriz.

Dejó ver lo apapachada que esta por Danilo.

“TE AMO @danilocarrerah gracias por despertarnos esta mañana, tus mensajes cursis y la pastichi !! Me siento muy afortunada de ser tu equipo❤️”, escribió.