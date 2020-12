“Yo sé quien es mi mamá”, asegura Michel Castro

Diana García

Corresponsal Cd. De México

Feliz por el próximo estreno de la cinta “Dime Cuando tú”, dónde hizo su debut como director de fotografía, el cineasta Michel Castro, defendió a su madre Verónica Castro, de las declaraciones de Yolanda Andrade, quien ventiló haber tenido una relación amorosa con ella.

“Yo sé quién es mi mamá, y a mí nadie me lo tiene que decir en una nota, hay 700 mil especulaciones, pero yo la conozco, lo que digan o no digan de ella, también lo sabe, las cosas buenas la recibe, las cosas malas las desecha, yo siempre le he dicho: “a ti que te valga gorro, la gente que te importa son tus fans y tu familia y mientras a ellas las tengas bien cuál es el problema” yo estoy con ella”, indicó el cineasta.

Acostumbrado a que su familia esté envuelta en la polémica, Michel ignora los comentarios negativos.

“Son gajes de su oficio, esta no es la única vez que han salido cosas polémicas, yo de chavito, las primeras veces, me dolía mucho, pero ya después salen cosas tan seguidas que no las crees, que dices: “ bueno, que digan lo que quieran”, esto es parte del negocio, es parte del trabajo, ahí están las consecuencias, de repente te atacan y aguantas los golpes y sigues adelante. Cuando viene de personas que a la mejor eran importantes en tu vida, como amigos y familiares, pues obviamente ese tipo de cosas valen más, pero mi mamá está bien”, indicó.

Aseguró que desconoce el motivo por el cual Yolanda hizo esas declaraciones, pero él siempre defenderá a su familia.

“Ella tendrá sus razones y yo defenderé a mi familia, a mi hermano, a mi mamá, siempre voy a estar ahí y tendrán sus razones para decirlo , por qué sí, por qué no, es muy de esas personas , creo que mi mamá está igual, mientras no guardes rencor con nadie, tú te vas a mantener bien”, indicó.