Vadhir Derbez no quiere opinar sobre la nueva relación de Aislinn Derbez

Diana García

Corresponsal Cd. De México

Debido a que a Aislinn Derbez se le ha visto acompañada del fotógrafo Jesh de Rox, con quien supuestamente mantiene una relación sentimental, su hermano Vadhir Derbez evitó opinar al respecto.

“Sí, sí, qué tiene, no he estado muy enterado de eso, más que por ustedes (la prensa), prefiero no decir más”, expresó el actor y cantante.

Pidió que dejen a su hermana, disfrutar de su vida en paz.

“Ya suelten a mi hermana, por favor, déjenla ser”, expresó.

Sobre la segunda temporada del reality de su familia, el actor aseguró que no le ha afectado, el que Mauricio Ochmann no participe en ella.

“Tenemos que ajustarnos a todo, eso pero así es la vida”, indicó el cantante, quien prefiere concentrarse en su propia carrera, en la que está muy contento de que el público haya recibido muy bien “Buena Suerte”, su más reciente lanzamiento, en el que colabora con Mario Bautista & Yera.