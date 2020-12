Erik Rubín y Mía brillan en familia

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Feliz y orgulloso de ver que su hija mayor desea seguir sus pasos, Erik Rubín decidió apoyar a Mía en su carrera musical, y este 19 de diciembre, padre e hija ofrecerán a través de la plataforma Cinépolis Klic, el concierto Raíces, que enlazará a las dos generaciones.

“Para mí no hay nada más importante en esta vida que ver a mis hijas realizarse, y esto es una realización de Mía”, expresó Erik.

Este apoyo a Mía, quien ha incursionado también con mucho éxito en la actuación, en teatro musical, cine y televisión, viene con la exigencia de sus padres, Erik y Andrea Legarreta, de redoblar esfuerzos para cumplir de forma integral con sus estudios.

“Ser cantante es algo que ha soñado desde hace mucho tiempo, para lo cual ha trabajado, se ha preparado, ha estudiado y bueno, ahorita está más que lista, es el proyecto perfecto”, señaló el cantante, quien suma 38 años de trabajo, que iniciara siendo todavía un niño, en el grupo Timbiriche.

Para Mía, quien en abril pasado cumplió 15 años, poder hacer su debut musical de la mano de su padre, es un gran privilegio, ya que además de ser una de las personas que más ama en el mundo, es un artista al que ha admirado desde siempre, para ella, ha sido una fascinación total, verlo crear música y explayarla en un escenario como solista y como parte de Timbiriche, en increíbles conciertos.

“Me siento muy emocionada y muy agradecida, porque yo la admiro desde chiquitita, y trabajar con él es un sueño hecho realidad, trabajar con él es increíble”, indicó la jovencita .

El ver a su hija dedicada a lo que le apasiona, le hace recordar a Erik sus inicios en Timbiriche.

“No puedo dejar de verme en ella y somos muy afortunados los que podemos hacer lo que nos apasiona, y mi hija está muy consciente de eso, y la vida nos ha dado la oportunidad de convivir más, no solo como padre e hija, ahora tenemos una relación laboral y la realidad es que estamos plenos, haciendo algo que nos emociona que nos va a hacer crecer como artistas”, señaló el cantante.

Aunque sabe que heredó el talento de sus padres, Mía sabe que debe de seguir preparándose al máximo en todas las disciplinas.

“Yo me estado preparando desde muy pequeña, ya que siempre he pensado que ese es el único camino, trabajar para cumplir tus sueños, y en mi caso me encanta la música, me encanta actuar, en mi corta carrera, que ha sido muy bonita, he hecho doblaje, películas, teatro musical, ha sido un camino que me enamora”, indicó la jovencita.

Involucrarse al máximo en la producción de Raíces, que marcará su lanzamiento como cantante, ha sido una experiencia enriquecedora, porque su padre le ha exigido absoluta entrega y seriedad, y el resultado le ilusiona tanto, que ya desea compartirlo con el público.

“Raíces, ha sido una de las experiencias que más he disfrutado, no puedo esperar que sea el 19 de diciembre para conectar con ustedes y que logremos disfrutar juntos bailar cantar y estar ahí en familia”, comentó Mía.

Los accesos para este espectáculo vía streaming, ya están a la venta en la plataforma Cinépolis Klic

