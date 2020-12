Cristian Castro siempre temió la partida de sus seres queridos

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Ya listo para ofrecer un concierto vía streaming este 26 de diciembre, Cristian Castro expresó que cantar y estar en un escenario, es la única forma que ha encontrado para aliviar un poco el enorme dolor que le significó la muerte de su abuela, doña Socorro Castro.

“Es difícil saber que un ser no volverá, como si fuera un fantasma, dices: “bueno, ahora dónde encuentro a mi mamá, dónde la puedo ver”, tanto tiempo juntos, es realmente injusto e inexplicable, mucha tristeza que se puede cantar, por eso estoy cantando, me gustan mis baladas, ahí puedo expresar mis tristezas”, indicó.

A meses de haber perdido a su abuela, Cristian confiesa lo difícil que ha sido para él enfrentar su partida, ya que en su vida, el único temor que había tenido, es a la muerte de sus mujeres.

“La muerte me hace sentir la angustia más grande del mundo, porque toda mi vida lo único que realmente me hizo estremecer fue pensar en la muerte de mi mamá Coco, o de mi mamá Vero, de mi tía Beatriz, de mi mamá Chelo, cuatro mujeres, ahí me muero por la mujer, también son mis diosas, ellas son más allá de la muerte, más allá de todo, es muy duro tener que aceptar una partida”, señaló el cantante.

Por otro lado, el cantante también expresó lo orgulloso que se siente de sus hijos, a quienes quiere regalar una composición, como en el momento lo hizo con su primera hija.

“Ya le hice una canción a mi hija Simone, le hice dos canciones, como fue la primera hija, me sentí como muy inspirado y tiene sus canciones, una se llama “Días Felices” y la otra se llama justamente “Simone”.

“Con Mikhail se me han quedado un poquito las ganas, ahí de componerle, se la debo y se la voy hacer también, me la pidió, me dijo: “si se la hiciste a mi hermana, me tienes que componer a mí”, con mucho gusto voy a componer para mi hijo”, indicó.

Y para su pequeñita Rafaela, que le roba el corazón a todos con su dulzura y talento musical, Cristina señaló que le tiene preparado algo especial.

“Ella fue quien me dio su primera composición, me la regaló de cumpleaños este 8 de diciembre y lloramos una hora entera. Le voy a componer una canción muy bonita a Rafaela, porque ella me hizo primero mi canción”, puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO: