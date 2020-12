Carlos Cuevas, hasta las últimas consecuencias en demanda contra Aida

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

El cantante Carlos Cuevas aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias en la demanda que entabló en contra de su hermana Aida Cuevas, porque es inadmisible la forma en que lo ofendió y denostó públicamente, sin tener razón alguna.

“Yo siempre he sido un hombre de paz yo no estoy peleando, yo me estoy defendiendo, no hay pelea alguna de mi parte para ella, estoy defendiéndome de lo que Aida fue a decir a “Ventaneando”, de las bajezas que dijo”, señaló el cantante.

Aunque Aida “ya lo disculpó” y retiró la demanda, donde supuestamente lo acusaba de maltrato, porque él dudó públicamente de que Juan Gabriel le hubiera pedido matrimonio alguna vez, Carlos insiste en que es ella quien se tiene que disculpar con él.

“Tuvo que meter a mis padres, involucró a mi esposa, involucró a mis hijos, y yo creo que cualquier persona con tantito uso de razón, no va a permitir que eso suceda, y menos que ataque a tu familia, cuando ellos no tienen nada qué ver, entonces, sí es bonita la paz, pero alguien tiene que pagar por eso, y va a ser ella porque se metió con mi familia, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, ni modo”, aseguró.

Debido a la forma en que Aida lo difamó en televisión nacional, de esa misma manera el cantante le pide se disculpe.

“Yo lo único que quiero es que de la misma forma que me insultó, insultó a mi familia, a mi esposa, a mis hijos y a mis padres ya muertos , se recule y pida una disculpa seria, contundente hacia mi persona y hacia mi familia, y tiene que pagar por los daños, no hay otra”, indicó.

Por su parte, su abogados aseguraron que Aida está relacionada con una secta.

“Esto tiene que salir a flote, porque también está documentado que parte de las agresiones recibidas por don Carlos, es precisamente de esta secta religiosa, que además, enseña a odiar a la familia, esto es muy relevante y está acreditado en la respectiva carpeta de investigación”, comentó su abogado.

