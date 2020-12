Banda MS sorprende a público con video del remix de 'Qué Maldición'

Diana García

Felices de haber podido colaborar con Snoop Dogg y Becky G, los integrantes de la Banda MS de Sergio Lizárraga, les agradecieron el haber formado parte del videoclip del remix de su tema “Qué Maldición”, ya que conlleva la unión de tres culturas, tres estilos, tres generaciones.

“El video de “Qué Maldición” by Snoop Dogg, ha traído muchas cosas positivas para nosotros, son más de 65 millones de vistas y ahora que ya está el video oficial, que muchas gente lo criticó, que no creyeron que iba a ser con Snoop Dogg y ahora que ya está listo, incluimos a una gran artista que es Becky G, nos sentimos muy contentos por haber logrado lo que mucha gente creía imposible”, señaló Alan, vocalista de la banda, en una conferencia online.

El sonido del hip hop, reggaetón, latín pop, R&B y banda sinaloense, que se deja escuchar en el remix de “Qué Maldición”, es algo único, que mueve a la Banda MS, a no descartar el querer seguir trabajando con artistas del género urbano.

“Sí quisiéramos hacer muchas colaboraciones, igual se den, tenemos muchos artistas urbanos que nos gusta mucho su música y que somos seguidores de ellos”, indicaron.

La versión original de “qué Maldición” cuenta con más de 60 millones de streams en Spotify, y su videoclip ha sobrepasado los 63.6 millones de vistas. Esta canción también ha sido aclamada por la prensa especializada, incluyendo la prestigiosa revista Rolling Stones.

La versión remix de “Qué Maldición”, es de la autoría de Pavel Ocampo, Calvin Broadus (Snoop Dogg), Omar Tarazón, D. Smoke, Elena Rose. Maurice “Verse” Simmonds y Rebeca Marie Gómez, bajo la supervisión musical de Sergio Lizárraga.

Defienden a la banda

Debido a los comentarios negativos que alguna vez han recibido los músicos de banda, Oswaldo alza la voz para defender su trabajo, ya que las agrupaciones se integran generalmente por músicos de carrera.

“El género de banda ha sido muy estigmatizado y muy etiquetado, la gente que dice cosas como esas, que no sabemos leer música, que los músicos de banda son incultos, que no son estudiados se habla con ignorancia. Como en todos los géneros, hay gente que está preparada, hay gente que no está preparada, (pero en la banda, la mayoría son músicos de carrera). Hace tiempo se dijo que Banda MS no había sido elegida para cantar el tema de una película, porque no sabía leer partituras, y me dio mucha risa, porque esa gente habla por ignorancia”, comentó.

