Alejandra Guzmán no deja de extrañar a Jenni Rivera

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

A ocho años de la muerte de Jenni Rivera, Alejandra Guzmán recordó la gran amistad que tuvo con la cantante, a quien no deja de extrañar.

“Querida Jenni, quiero decirte que te extraño, que me encantó conocerte, que me encantó cantar contigo, cantar 'Eternamente Bella', 'Hacer el Amor con Otro', que tanto te gustaba, y saber todo lo que has dejado en nuestros corazones", expresó la cantante.

Recordó a Jenni como una mujer sincera, fuerte, generosa, con mucha verdad

“Siempre fuiste neta, siempre fuiste chingona, amable, bonita y bella, así siempre te recordaré, y algún día te voy a volver a ver”, comentó.

La cantante y Jenni tuvieron una gran amistad, incluso Rivera habría ofrecido a Alejandra, el avión en el que perdió la vida.

TE PUEDE INTERESAR: