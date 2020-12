Los mejores espectáculos navideños en el área metropolitana de Phoenix

Ed Masley y Elizabeth Montgomery

The Arizona Republic | azcentral.com | lavozarizona.com

READ IN ENGLISH

En ciertos niveles, sí, está empezando a sentirse mucho la llegada de la Navidad.

Aunque no una Navidad que hayamos experimentado alguna vez en la vida, tomando en cuenta que hay muchas familias enfrentando decisiones difíciles sobre cómo planear las reuniones navideñas con un distanciamiento social eficaz debido al COVID-19.

Eso se extiende, por supuesto, a los eventos festivos más grandes y públicos, la mayoría de los cuales se cancelaron o tuvieron que adaptarse para seguir las pautas de salud y seguridad, frente a una pandemia mundial.

Por ejemplo, el espectáculo navideño anual de Dave Koz & Friends, se ha transformado en un evento virtual, para el cual se pueden comprar boletos a través del Mesa Arts Center y así, disfrutarlo desde casa.

Mientras tanto, el Chandler Center for the Arts, ha programado un concierto navideño como parte de una serie realizada al aire libre y con distanciamiento social, llamado Under The Stars - CCA, en el Museo de Chandler. Pero la capacidad para el evento está limitada a 50 personas, por lo que se agotó rápidamente.

A continuación, estos son algunos de los eventos más destacados de los días festivos que aún se puede experimentar en persona, al menos por ahora, alrededor del Valle.

'A Christmas Carol'

Hay un nuevo escenario al aire libre y nuevos espectáculos en el Teatro Herberger ubicado en el centro de Phoenix.

Katie McFadzen, actriz del Valle de toda la vida, da vida al clásico navideño de Charles Dickens "A Christmas Carol", un espectáculo individual presentado por el teatro Childsplay de Tempe.

Detalles: 7 p.m. Hasta el 23 de diciembre. Teatro Herberger, 222 E. Monroe St., Phoenix. 32.00 - 39.50 dólares. 602-252-8497, herbergertheater.org/

'Unwrapped'

En un nuevo escenario al aire libre, The Phoenix Theatre Company presenta "UNWRAPPED: An Original Christmas Revue".

El programa le da un toque de rock 'n' roll a los éxitos navideños contemporáneos como "Feliz Navidad / Felices fiestas" de NSYNC, "Wonderland / Don’t Worry, Be Happy" de Pentatonix's Winter y otros arreglos originales de otros temas favoritos de las fiestas. Las actuaciones incluyen a los artistas Alyssa Chiarello, Walter Belcher, Sam Primack, Alexandra Ncube y más.

Detalles: los tiempos varían. 2 al 23 de diciembre. The Phoenix Theatre Company, 1875 N. Central Ave., Phoenix. 59 dólares. 602-254-2151, phoenixtheatre.com.

'Nochebuena'

En vivo desde Los Ángeles, y por primera vez en Arizona, hay dos presentaciones con el debido distanciamiento social de “Nochebuena”, del grupo de baile Ballet Folklórico de Los Ángeles (BFLA) y el Mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar, en el The Vista Center for the Arts en Surprise.

A través del canto y el baile, “NocheBuena” muestra algunas de las muchas tradiciones navideñas que celebra la gente en México.

BFLA ha trabajado en el escenario con los ganadores de los premios Grammy Lila Downs, Pepe Aguilar, Mariachi Divas y Mariachi Camperos. Más recientemente, BFLA fue parte de la nueva producción en vivo de Disney del espectáculo de "Coco".

El Mariachi Garibaldi fue fundado por Jaime Cuéllar, y es un conjunto de 8 a 12 músicos de mariachis dirigidos por su hijo, el tres veces ganador del premio Grammy; Jimmy K. Cuéllar.

Detalles: los horarios varían. Sábado, 5 de diciembre. Vista Center for the Arts, 15660 N. Parkview Place, Surprise. 20-40 dólares. 623-523-888, thevistaaz.com.

Small Works Art Show

Scottsdale's Legacy Gallery albergará su muestra anual Small Works con la exposición "Life with Santa" de Tom Browning. Browning ha estado pintando retratos de Santa Claus durante 30 años y se exhibirán 15 de sus nuevas piezas.

Un Papá Noel en persona estará disponible para tomarse fotos durante la recepción del artista. La muestra de arte de Browning se llevará a cabo del 10 al 31 de diciembre.

Detalles: 6 p.m. Jueves, 10 de diciembre. Legacy Gallery, 7178 E. Main St., Scottsdale. Gratis. 480-945-1113, legacygallery.com.

'How the Sugar Thieves Stole Christmas'

Estos renacentistas de raíces locales traerán su sensibilidad conmovedora a una noche de las más favoritas de las fiestas, en una actuación para toda la familia.

Juntos desde 2006, los Sugar Thieves llevan estos años incorporando elementos de country, blues, folk, gospel, rock 'n' roll y jazz, en su propia marca distintiva de música original estadounidense, realizando extensas giras por Estados Unidos, México y Europa.

Este espectáculo se puede experimentar en vivo en el Scottsdale Center for the Performing Arts con distanciamiento social (hasta agotar las entradas) o mediante una transmisión en vivo.

Detalles: 7 p.m. Sábado, 12 de diciembre. Scottsdale Center for the Performing Arts. 15- 30 dólares en persona o la transmisión en vivo. 480-499-8587, scottsdaleperformingarts.org.

'A We3 Christmas'

Renee Patrick, Suzanne Lansford y Nicole Pesce, saludarán el inicio de temporada decembrina con una noche de lo mejor del jazz, swing y blues navideños.

Los visitantes mayores de 2 años deberán usar una mascarilla que les cubra la nariz y la boca. Habrá cubrebocas de cortesía disponibles en la entrada.

A los invitados se les asignarán asientos para proporcionar una distancia de seis pies entre los demás. Los boletos comprados bajo la misma orden se colocarán juntos.

Detalles: 7 p.m. Sábado, 12 de diciembre. Teatro musical MIM, Museo de Instrumentos Musicales, 4725 E. Mayo Blvd., Phoenix. 39,50 dólares. 480-478-6000, mim.org.

Holiday Music featuring Phoenix Brass Collective

Esto es parte de la serie Classical Lounge seleccionada por MusicaNova para mostrar el talento de los músicos clásicos de Arizona, en un ambiente informal.

Phoenix Brass Collective (PBC) es un conjunto sinfónico local sin fines de lucro.

Este espectáculo se puede disfrutar en persona en el Scottsdale Center for the Performing Arts con un distanciamiento social adecuado (hasta agotar las entradas) o mediante una transmisión en vivo.

Detalles: 2 p.m. Domingo, 13 de diciembre. Scottsdale Center for the Performing Arts. 24-28 dólares en persona; 24 dólares de forma virtual. 480-499-8587, scottsdaleperformingarts.org.

'A Holly, Jolly Christmas'

Fountain Hills Theatre cuenta con un escenario al aire libre y calentadores de espacios listos para un musical navideño y una nueva forma de saludar a Santa.

Kristen Drathman y un conjunto musical cantarán algunos de los clásicos navideños durante "A Holly, Jolly Christmas: A Holiday Revue". El programa de 90 minutos presenta más de 30 canciones navideñas, entre las que se incluyen "Jingle Bell Rock", "Santa Baby" y "Santa Claus is Coming to Town".

También se proyecta en el Teatro “'Twas the Night Before…The Santa Experience,”, una producción interactiva en interiores. Los invitados en grupos pequeños serán acompañados al teatro para la lectura del poema “A Visit From St. Nicholas” de Katie Moore.

Después de la lectura, habrá una transmisión en vivo con Santa en la pantalla de proyección del teatro. El espectáculo tiene lugar de 4 a 6 p.m. del 5 al 7 de diciembre, del 12 al 13 y del 19 al 20. Los boletos cuestan 6 dólares.

Detalles: 7 p.m. 19 de diciembre. Teatro Fountain Hills, 11445 N. Saguaro Blvd., Fountain Hills. 18-35 dólares. 480-837-9661, fhtaz.org.

'A Merry-Achi Christmas'

El maestro de mariachi José Hernández y su Mariachi Sol de México, nominados al Grammy Latino 2018 al Mejor Álbum de Mariachi, están organizando una gira navideña promocionando "A Merry-Achi Christmas". El álbum incluye su versión de Tchaikovsky's Nutcracker Suite, tocada al estilo mariachi, "Hallelujah Chorus", "Silver Bells" y otros temas más.

Este espectáculo se puede experimentar en vivo en el Scottsdale Center for the Performing Arts con sana distancia (hasta agotar las entradas) o mediante una transmisión en vivo.

Detalles: 8 p.m. Sábado, 19 de diciembre. Scottsdale Center for the Performing Arts. 39- 59 dólares en persona; 35- 55 dólares de manera virtual. 480-499-8587, scottsdaleperformingarts.org.

'A Curiouser Nutcracker'

Tras el éxito de la gran experiencia teatral de TheatreWorks "Curiouser & Curiouser", que llevó a los asistentes por la madriguera del conejo al País de las Maravillas, el teatro tiene una nueva versión navideña de la producción titulada "A Curiouser Nutcracker".

El nuevo espectáculo viaja a través de un país de las maravillas invernal con el Conejo Blanco y el Hada de la Ciruela Azucarada para encontrar las cuatro llaves, derrotar al Rey Ratón y liberar al Cascanueces.

Detalles: Hasta el 30 de diciembre. Centro Peoria para las Artes Escénicas, 10580 N. 83rd Drive. Peoria. 48 dólares. 623-815-7930, curiousertheater.org.

Jim Brickman

Esta aventura de cuatro noches con Año Nuevo en el medio, puede llegar tarde en la temporada. Pero las fotos en el sitio de internet del lugar, muestran a Brickman sentado frente a un árbol de Navidad.

El estilo característico de Brickman tocando el piano pop con facilidad, le ha valido dos premios Grammy, cuatro álbumes de oro y 30 éxitos en las listas de música contemporánea, y más recientemente "Christmas Where You Are" con Five for Fighting de vocalista. Alguna vez ocupó los tres primeros lugares en la lista de la nueva era de Billboard.

Detalles: 8 p.m. Miércoles 30 de diciembre al sábado 2 de enero MIM Music Theatre, Museo de Instrumentos Musicales, 4725 E. Mayo Blvd., Phoenix. 39,50 dólares. 480-478-6000, mim.org.

Traducción Alfredo García