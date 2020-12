Enrique Guzmán descarta reconciliación con Frida Sofía

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

El cantante Enrique Guzmán descartó que vaya a reconciliarse con su nieta Frida Sofïa, porque le es muy difícil entenderla.

“Yo quisiera que hubiera un poco más de conexión, aunque las declaraciones que he visto de ella tienen muchos bip, poco es lo que habla, casi todo son groserías, es difícil entenderla”, señaló el cantante.

Ahora que dará un concierto vía streaming el 26 de diciembre, donde hará varios duetos, don Enrique aseguró que no trabajaría con Frida Sofía.

“Para hacer dueto, tienen que cantar dos y ella no canta”, señaló.

A quienes sí tendrá como invitados, es a Erik Rubín, Kalimba, Aida Cuevas y Yahir, con quienes además de tener una amistad, reconoce su gran talento.

“El que más me preocupaba era Yahir, estaba friegue y friegue “que quiero ir”, y yo no hice duetos con Yahir, (en su disco) pero entonces, ya le escogimos una canción que voy a cantar; ese día también va a estar Erik Rubín, él y yo grabamos “El Rock de la Cárcel”, la vamos a cantar ese día; Kalimba con Lucila, que es uno de los éxitos más importantes, también invitamos a Aida Cuevas, que es la voz más bella que he escuchado en este momento”, indicó.

