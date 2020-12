Paty Cantú te invita a 'Celebremos: Eterna Navidad'

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Para Paty Cantú, la Navidad tiene un gran significado, por ello, está feliz de poder compartir con grandes amigos, el programa “Celebremos: Eterna Navidad”, una producción original de Pantaya, encabezada por Juanes y Karen Martínez, que está llena de música, amor y armonía para todos los televidentes, misma que se estrena este 4 de diciembre para Estados Unidos y Puerto Rico.

“Para mí, la Navidad significa mucho, yo soy una persona workahólica, puedo trabajar todos los días del año, del 1 de enero al 21 de diciembre, porque si hay algo sagrado para mí, es la Navidad, porque mi familia vive en diferente lugares y es este momento en el que tenemos la oportunidad de reunirnos”, señaló la cantante mexicana.

“Tengo muchos recuerdos de mi infancia, a pesar de ser una niña que bulleaban horrible en la escuela, cuando yo llegaba mi casa tenía el abrazo de mis hermanos y cuando llegaba Santa Claus y el Niño Dios, más que regalos, me emocionaba leer las cartas de mi familia, donde me hacían sentir todo su amor y me decían los orgullosos que estaban de mi”, agregó.

Todos estos recuerdos y añoranzas, sin duda, son su fortaleza en estos momentos en los que el mundo atraviesa por una pandemia, y modificará para muchas familias, por esta vez, la forma de celebrar la Navidad rodeados de los seres queridos, por lo que a Paty le parece una idea excepcional que Pantaya realizara este programa especial, en donde Juanes y su esposa Karen Martínez, al que la invitaron, junto a una constelación de estrellas con los que solo llevarán amor a los hogares.

“Es una gran especial, que hicimos Juanes y su esposa, pero también está Danna Paola, Alejandro Fernández, Jay de la Cueva, Los Tigres del Norte, Manuel Carrasco, Banda El Recodo, Morat, un montón de gente participando en este especial que se convierte visualmente como en compañía para toda la gente, porque estamos súper conscientes de que este año ha sido muy complicado, y habrá mucha gente que tendrá la luz, la dicha de reunirse con sus seres queridos, con todo lo difícil que pudo pasar, pero habrá quienes no puedan, y será maravilloso acompañarlos a todos con nuestra música, con villancicos, con recuerdos”, indicó Paty.

En este especial, además de música, la gente podrá disfrutar de la plática de artistas invitados como Aislinn Derbez, Ana de la Reguera, Sebastián Zurita, Ricardo O'Farrill, el chef Benito Molina y la chef Solange Muris, también disfrutarán de los temas navideños que formarán parte de este programa.

“Yo vivo en mi carrera para la humanidad real y acompañar a la gente con “Celebremos”, con estas conversaciones de gente normal, en las que compartimos las distintas experiencias, es algo muy bonito principalmente por difícil de este año”, puntualizó Paty.

“Celebremos: Eterna Navidad”