Gloria Estefan llama a redoblar cuidados contra COVID-19

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

La cantante Gloria Estefan reveló que tuvo COVID-19 a principios de noviembre, por lo que estuvo asilada de su familia, para evitar más contagios.

“Me encerré en el segundo piso de mi casa y no dejé a nadie que entrara durante dos semanas. Afortunadamente, tuve suerte de que mis únicos síntomas fueron la pérdida de gusto y olfato, y un poquito de tos”, indicó.

Aunque no tiene la certeza de dónde fue que se contagió, la cantante cree que fue un día que salió a cenar y ahí uno de sus fans se le acercó.

“Un día salí y me encontré con una persona que no estaba usando un tapabocas. Hasta contuve la respiración mientras me hablaban, pero algo debió haber pasado ahí”, señaló.

La cantante pidió a la gente que se siga cuidando, ya que el número de contagios se ha elevado.

“Sé que estamos atravesando un repunte muy grande en Miami. La cosa está difícil ahora aquí. Por favor, usen todos sus mascarillas, traten de mantenerse a seis pies de distancia y protéjanse”, indicó.

