Dulce aclara que no tiene problemas con María José

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Luego de que Dulce asegurara que al escuchar los covers que había hecho María José de los temas de María del Sol y Rocío Banquells se quedaba con las versiones originales, la cantante aclaró que no tiene ningún problema con la ex Kabah.

“Yo lo que dije fue, básicamente, que cuando yo escucho que alguien canta “Luna Mágica” yo me acuerdo de Rocío Banquells, cuando cantan “Un Nuevo Amor”, yo pienso en María del Sol, porque son mis compañeras y somos de la misma generación, y además, cantamos juntas nuestros éxitos, por eso me acuerdo de ellas”, aclaró la cantante.

Para Dulce, no hay crítica para María José que también es su compañera en el espectáculo Grandiosas, al contrario, hay admiración y en este caso, solo es un comentario.

“Creo que si algún día alguien graba “Lobo” (uno de los mayores éxitos de Dulce) habrá personas que se van a acordar de Dulce, así es que de ninguna manera hay un dolor, envidia, al contrario estamos felices de tener a María José con nosotros (Grandiosas)”, indicó.

La cantante asegura que un placer que artistas como María José, retomen sus temas, ya que hacen que las nuevas generaciones los conozcan.

“Que haya personas, artistas jóvenes que canten nuestras canciones es para nosotros un honor, y además es una gran oportunidad de que esta música maravillosa sé de conocer a las nuevas generaciones, así es que para nada nos molesta, al contrario es un gran honor“, indicó.

Pidió al público que no mal interpreten sus palabras, ya que ella en ningún momento demeritó el trabajo de María José.

“No hagan caso de esas notas amarillistas y mentirosas, parece que no conocen a gente que nada más quieren sacar y meter la aguja para sacar hilo, no se tomen las cosas en serio, no todo lo que se dice es cierto”, indicó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO: