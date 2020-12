Ariel Miramontes regresa a la obra teatral 'A Oscuras me da Risa', y reanudan funciones vía streaming

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Después de que Ariel Miramontes diera positivo en prueba de COVID 19, la obra “A Oscuras me da Risa” tuvo que cancelar sus funciones, sin embargo, ahora el elenco de la puesta, encabezado por Freddy y Germán Ortega, ha retomado su trabajo para ofrecer funciones vía streaming.

“Los actores necesitamos trabajar, la gente tiene una idea muy errónea de los actores, creen que vivimos en la opulencia y no, trabajamos diario, vivimos del diario, nos ha pegado toda esta situación, hablando del teatro, nos ha pegado económicamente a varios, y por ende a muchas familias, lo estamos haciendo por muchas cosas, porque la gente necesita distraerse y lo hacemos también porque necesitamos seguir trabajando”, indicó Germán Ortega.

Aunque las funciones de teatro se cancelaron, debido al contagio de COVID de Ariel Miramontes, el actor expresó que nunca se sintió mal tras haber dado positivo.

“Yo me encuentro muy bien, nunca me encontré mal, salí positivo a la prueba de COVID 19 únicamente, porque nos la realizamos por mero trámite y protocolo, debido a que estábamos dando funciones y era necesario saber que cada uno, no éramos un riesgo para nadie; no me la hice porque tuviera algún síntoma, por fortuna, no tuve ninguno, no se me fue el olfato como a Lalo España, ni se me fueron las ganas de nada”, señaló Ariel.

Este 12 de diciembre, el público podrá ver “A Oscuras me da Risa”, a través de Cinépolis Klic.

“Esto es una manera de adaptarnos, pero yo tengo la certeza de que vamos a regresar con el público, hay que adaptarnos, hay que ingeniárnoslas para salir adelante”, expresó Freddy Ortega.

