El Dasa agradece a Cristian Castro y Juan Gabriel su buena fortuna

EFE

Miami, FL.- El artista mexicano Dasahev López Saavedra, mejor conocido como El Dasa, agradece a Cristian Castro y Juan Gabriel su carrera y la "buena fortuna" de haber ganado su primer programa de telerrealidad.

En una entrevista a Efe tras coronarse como campeón de la primera edición en la televisión hispana de Estados Unidos del concurso "Tu cara me suena", El Dasa explicó que el triunfo le vino de la mano de artistas que le influenciaron en su "vida personal y profesional".

"No los busqué, me fueron llegando", explica el popular cantante.

En el episodio final del programa, que se mantuvo en el primer lugar de sintonía de los domingos en la noche, el artista se transformó en Cristian Castro, al interpretar su canción "No podrás".

Su trabajo le dio el primer lugar de la noche, al igual que sucedió cuando se metió en la piel del astro mexicano Juan Gabriel, con una caracterización que dejó en lágrimas a los miembros del jurado.

Jesús "Chuy" Navarro, el líder vocal de Reik, la actriz y comediante mexicana Angélica Vale, la artista y conductora dominicana Charytin y la cantautora puertorriqueña Kany García le auguraron "un gran futuro".

"Tanto Cristian como Juan Gabriel son parte de mi vida. He cantado sus canciones y me han acompañado en muchos momentos importantes", reveló.

El Dasa fue también el único de los artistas masculinos que debió transformarse en una mujer. Amanda Miguel y Pitbull fueron otros de los artistas que imitó.

Lo irónico es que la imitación nunca fue algo que le llamó la atención.

"De hecho, cuando cantaba en las fiestas las canciones de otros, haciendo karaoke siempre me empeñaba en darle mi propio estilo, no hacerlo como los cantantes originales", recordó el protagonista de la serie "El Vato".

Pasadas más de 18 horas de su triunfo, El Dasa todavía no se lo cree. "Yo he estado en todo tipo de concursos y nunca me había ganado nada", indicó.

Su triunfo le permitió recaudar 60.000 dólares para la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).

Durante la emoción de su triunfo, el artista destacó el trabajo de "las 200 personas que han estado trabajando detrás de las cámaras para que solo 15 nos vieramos bien ante las cámaras".

"No hay un medio más poderoso para que los artistas y su público vivan la misma emoción a nivel masivo que la televisión", subrayó El Dasa.

A sus 31 años se declara un "enamorado eterno de la televisión" y aseguró que "no hay plataforma de 'streaming' que una a la gente en familia y les permita estar divirtiéndose juntos".

Sus planes para 2021 dependen de "lo que nos deje hacer la pandemia", aunque subrayó que su rol principal sigue siendo "dar un ejemplo como papá para mi hija y para otros papás jóvenes". La única hija de El Dasa cumplió 1 año en mayo pasado.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO: