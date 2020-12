Aislinn Derbez agradece a su hija, aprendizaje

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Para ser mejor persona, evolucionar y encontrar estabilidad en su vida, la actriz Aislinn Derbez ha trabajado en ella y gracias a su podcast “La Magia del Caos” y al ser mamá, lo ha logrado.

“Sí hubo momentos muy duros y creo que gracias al trabajo, a la creatividad que estuve desarrollando con el podcast, como con mis otras empresas y también a esta emoción y obsesión que tengo por ser mamá, una mamá lo más consciente posible, eso también me ayuda a sentirme mucho mejor, mi hija me ayuda muchísimo todos los días”, indicó la actriz.

Aislinn refiere que durante estos últimos años, la estabilidad que ha logrado, le ha ayudado a reconocer las cosas que son realmente valiosas para ser feliz.

“Las cosas que tenían cierta importancia, ya no la tienen hoy, entonces fue cambiar de creencias, a mí en lo personal me ayudó muchísimo, fue como una lupa que apuntaba a todo lo que ya no está funcionando, lo que hay que cambiar en ti mismo, adentro de mí, de cómo hacerme responsable de las cosas que ya no quiero, que quiero ver diferente en mí misma y echarle muchas ganas”, indicó.

Dedicada a su trabajo como actriz y empresaria, ahora con una línea de joyería titulada precisamente “La Magia del Caos”, pero sobre todo a su papel de madre, Aislinn comenta que hasta ahora, no ha pensado en involucrar a su hija en sus proyectos, ni como modelo de sus artículos, ni en algún tema de actuación, ya que desea que sea ella, quien elija lo que quiere ser cuando crezca.

“Yo creo que ella no tiene nada que ver, más bien hay que dejarla ser niña. Yo haré mis propios proyectos y ya cuando ella crezca, verá si se une o no", puntualizó.

