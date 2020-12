Aarón Sánchez, agradecido con MasterChef USA

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Por quinto año consecutivo, el chef Aarón Sánchez participa como juez del programa MasterChef USA, el cual le ha permitido ayudar a que cocineros latinos cumplan su sueño de ser chefs.

“Estamos siendo parte de los sueños de muchos, que quieren seguir nuestros pasos, de ser chefs y poder ser parte de esto, es algo muy especial, me siento muy bendecido, muy agradecido, estamos ayudando a cambiar las vidas de muchas personas”, señaló el connotado chef texano, con orígenes mexicanos.

Para Aarón, lo más importante en este programa, en el que comparte responsabilidades con personalidades del mundo de la gastronomía como Gordon Ramsay y Joe Bastianich, es aportar sus conocimientos a los participantes, para que ellos logren ser grandes chefs.

“Yo soy el más dulce de todos, nosotros como jurado queremos que mejoren todo los días, entonces ellos pasan por muchas lecciones para salir bien preparados, y nosotros estamos muy involucrados, para que ellos unan su perspectiva con su comida, con sus raíces, eso es lo que queremos, aportar a los platillos que preparan cada semana, entonces, hay bastante retos y desafíos para comprobar quiénes son ellos y al final, alguien va a ganar el MasterChef”, indicó.

La buena intención de Aarón, va más allá del programa, ya que también ha creado Fondo de Becas Aarón Sánchez (Aarón Sánchez Scholarship Fund), una iniciativa que permite a los aspirantes a chefs de la comunidad latina, terminar una carrera por medio de becas culinarias completas, en el International Culinary Center (ICC), en la ciudad de Nueva York.

“Lo que yo vi en Mastechef, es que hay algunos que no están listos para entrar al rol de ser chef, yo tengo una beca donde mando a jóvenes a una escuela culinaria en los Estados Unidos, yo veo a alguien que no está preparado y le digo: “te regalo una de mis becas” y esto surgió, porque yo vi que había mucha separación entre gente latina que no ha logrado sus puestos como líder en las cocinas y me sorprendió mucho, vi qué necesitan, cuáles son los recursos, cuáles son los medios para que ellos puedan seguir, para lograr ese puesto y así surgió la idea de tener mi beca”, indicó.

