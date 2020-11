Pepe Aguilar expresa su dolor por la muerte de su madre

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

A unos cuantos días de la muerte de Flor Silvestre, su madre, el cantante Pepe Aguilar expresó su dolor a través de un video en sus redes sociales.

“Duele, duele profundo… obviamente, los ojos ahora menos se los puedo enseñar, después de estar llorando tres días, el día de hoy, ayer y antier. Creo que es importante hacerlo, también se los digo. No me da pena para nada, enfrente de mis hijos, al contrario.

"Estamos sanando nuestra tan profunda herida, a base de puro amor. Amor hacia mi madre, hacia el presente, hacia mi vida, la vida de mis seres queridos. Me siento muy agradecido por la madre que Dios me dio, e infinitamente agradecido a todos ustedes por manifestarse como lo han hecho”, indicó el cantante.

Pepe detalló la buena relación que siempre mantuvo con su mamá, con quien convivió durante todos estos meses de pandemia, ya que toda la familia se confinó en su rancho El Soyate, en Zacatecas.. con ella festejó el pasado Día de las Madres, el cumpleaños 90 de doña Flor, que fue apenas en agosto, y muchas tardes familiares, que el cantante ha compartido a través de su vlog, en YouTube.

“Yo tenía una relación muy buena con mi madre, nos divertíamos mucho, era muy chistosa y duele profundo", indicó.

A pesar de este dolor que le dejó la partida de su madre, el cantante se encuentra tranquilo, porque ella vivió muy feliz, aunque sus últimos años, ya sin su padre a su lado, añoraba que llegara el momento de irse con él.

“En mejor lugar no pudo haber muerto mi madre, para ella era muy importante estar al lado de su marido y ahí está ya, murió tranquila, no tuve el honor de estar a su lado, en el momento preciso que murió ¿por qué?, porque murió repentinamente, estaba malita, pero nadie lo esperaba, nos agarró de sorpresa, murió con su enfermera y su asistente, no murió sola, murió muy rápido, se fue como las grandes, como se lo merecía, tranquila, sin dolor, su corazón dijo “hasta aquí llegamos” y ahora está con su amado”, indicó.

