Conciertos en el área metropolitana de Phoenix que fueron pospuestos o cancelan debido a COVID-19

El Arizona Musicfest ha cancelado su temporada de conciertos 2020/21, que hubiera celebrado el 30 aniversario del festival.

La organización de Musicfest emitió un comunicado diciendo: "Lamentablemente, con base en el aumento actual de los casos del COVID-19, la probabilidad de una crisis de salud pública prolongada, así como el cronograma anticipado para la diseminación de la vacunación al público en general, la gerencia y la Junta Directiva del Arizona Musicfest ha determinado que no es razonable, ni responsable, seguir adelante con nuestros planes de la temporada".

La noticia llega a menos de una semana después de que Innings Festival anunciara que no regresaría a Tempe Beach Park en el 2021.

Bajo un encabezado que decía "¡Nos vemos en 2022!" el festival anunció en su sitio de internet que la decisión "se tomó por precaución para los fanáticos, artistas, socios, personal y la comunidad de Tempe", y agregó: "Estamos agradecidos con todos los fanáticos del Innings Fest, y estamos ansiosos por el próximo inicio ¡hasta entonces!"

Desde marzo de 2020, los conciertos y giras se han reprogramado, pospuesto o cancelado en toda América del Norte.

Otras fechas afectadas recientemente incluyen Earth, Wind & Fire, Sebastian Bach, Andrew McMahon in the Wilderness, Neck Deep, Marc Anthony, Alan Jackson y Post Malone.

Aquí hay una lista de conciertos en Arizona que se han reprogramado, pospuesto o cancelado en respuesta a las preocupaciones sobre el nuevo coronavirus.

Conciertos reprogramados en el área metropolitana de Phoenix

Dance Gavin Dance, sábado 14 de marzo en Marquee Theatre - trasladado al 13 de marzo de 2021.

John Fogerty, domingo 15 de marzo en Talking Stick Resort, trasladado al 17 de octubre.

Andre Rieu, martes 17 de marzo en el Talking Stick Resort Arena, trasladado al 27 de febrero.

Powerman 5000, miércoles 18 de marzo en Club Red: trasladado al 1 de octubre.

Paul Thorn Band, miércoles 18 de marzo en MIM Music Theatre - trasladado al 2 de julio.

Alpin Hong, jueves 19 de marzo en el MIM Music Theatre, trasladado al 29 de octubre.

Daughtry, viernes 20 de marzo en Talking Stick Resort, trasladado al 20 de febrero de 2021.

Gladys Knight, viernes 20 de marzo en el Celebrity Theatre, trasladado al 26 de marzo de 2021.

Robert Earl Keen, viernes 20 de marzo en Crescent Ballroom, trasladado al 16 de octubre de 2021.

Marc Anthony, domingo 22 de marzo en el Talking Stick Resort Arena - trasladado al 20 de agosto de 2021.

Silverstein, miércoles 25 de marzo en el Marquee Theatre, trasladado al 24 de febrero de 2021.

The Red Jumpsuit Apparatus, jueves 26 de marzo en el Club Red: se trasladó al 17 de junio.

Dabin, jueves 26 de marzo en el Marquee Theatre, trasladado al 29 de enero de 2021.

Amy Grant, viernes 27 de marzo en el Chandler Center for the Arts, trasladada al 28 de febrero de 2021.

Engelbert Humperdinck, sábado 28 de marzo en Talking Stick Resort, trasladado al 9 de enero de 2021.

The Ocean Blue, sábado 28 de marzo, en Crescent Ballroom, trasladado al 14 de noviembre de 2021.

Celine Dion, domingo 29 de marzo en Gila River Arena, trasladado al 14 de septiembre de 2021.

Rage Against the Machine, lunes 30 de marzo en Gila River Arena y el miércoles 1 de abril, se trasladó al 7 y 8 de junio de 2021.

Best Coast, lunes 31 de marzo, en Crescent Ballroom, trasladado al 29 de septiembre.

AJJ, martes 31 de marzo en la Pressroom - trasladado al sábado 12 de junio en Crescent Ballroom.

The Format, viernes 3 de abril al domingo 5 de abril en el Van Buren, se trasladó del viernes 30 de julio al domingo 1 de agosto de 2021.

Phoenix Lights Festival, viernes 3 de abril y sábado 4 de abril en The Park at Wild Horse Pass - trasladado al 2 y 3 de abril de 2021.

Zdravko Colic, sábado 4 de abril en el Marquee Theatre, trasladado al 17 de octubre de 2020.

We Came As Romans, domingo 5 de abril en Pressroom, trasladado al 1 de marzo de 2021.

Torres, lunes 6 de abril en Valley Bar - trasladado al 5 de octubre de 2020.

Seun Kuti y Egypt 80, miércoles 8 de abril en MIM Music Theatre - trasladado al 7 de octubre de 2020.

Chicano Batman, jueves 9 de abril en el Van Buren, trasladado al sábado 22 de mayo de 2021.

The Oak Ridge Boys, viernes 10 de abril en el Celebrity Theatre, trasladado al 16 de abril de 2021.

Tech N9ne, viernes 10 de abril en el Marquee Theatre, trasladado al 23 de abril de 2021.

The Robert Cray Band, viernes 10 de abril en Talking Stick Resort, trasladado al 17 de abril de 2021.

Birthday Massacre, viernes 10 de abril en Club Red - trasladado al 1 de diciembre.

Wavves, viernes 10 de abril en Rebel Lounge, trasladado al 9 de octubre de 2020.

The Man in Black, sábado 11 de abril en Talking Stick Resort: trasladado al viernes 9 de julio de 2021.

Colors Worldwide, sábado 11 de abril en el Marquee Theatre, trasladado al 25 de septiembre de 2021.

Meow Meow, sábado 11 de abril en Chandler Center for the Arts - trasladado al 3 de abril de 2021.

The Monkees, martes 14 de abril en el Celebrity Theatre, trasladado al 28 de marzo de 2021.

Alec Benjamin, miércoles 15 de abril en el Van Buren, trasladado al 19 de octubre de 2021.

Tony Bennett, jueves 16 de abril en el Celebrity Theatre, trasladado al 25 de junio de 2021.

Country Thunder Arizona, 16-19 de abril - trasladado al 8-11 de abril de 2021.

Rodney Carrington, viernes 17 de abril en Wild Horse Pass - trasladado al 13 de noviembre de 2020.

Gira Devastation of the Nation, viernes 17 de abril en el Club Red - trasladado al viernes 12 de marzo de 2021.

Louis the Child, viernes 17 de abril en el Park at Wild Horse Pass, trasladado al 15 de octubre de 2021.

Cypress Hill, sábado 18 de abril en el Marquee Theatre, trasladado al 23 de abril de 2021.

Eyehategod, domingo 19 de abril en el Club Red: trasladado al 21 de octubre.

Snotty Nose Rez Kids, lunes 20 de abril en Rebel Lounge, trasladado al 16 de octubre.

Eagles, martes 21 de abril y domingo 26 de abril en el Talking Stick Resort Arena, trasladado del 24 al 25 de septiembre de 2021.

Black Marble, martes 21 de abril, en Rebel Lounge, trasladado al 29 de julio.

Morris Day & the Time, viernes 24 de abril en el Celebrity Theatre, trasladado al 23 de abril de 2021.

Bubble Bobble 12, viernes 24 de abril en Club Red - trasladado al 27 de junio.

LP y vinilo, viernes 24 de abril en Chandler Center for the Arts, trasladado al 23 de agosto.

Chris Botti, viernes, 24-25 de abril, en MIM Music Theatre - trasladado al 6 y 7 de noviembre.

Adam Ant, sábado 25 de abril en el Orpheum Theatre, trasladado al 18 de mayo de 2021.

Flotsam and Jetsam, sábado 25 de abril en Club Red - trasladado al 30 de abril de 2021.

Powerglove, domingo 26 de abril en el Club Red: trasladado al 30 de marzo de 2021.

Blitzkid, domingo 26 de abril en el Club Red: se trasladó al 11 de octubre.

Fu Manchu, lunes 27 de abril en Rebel Lounge, trasladado al 8 de marzo de 2021.

Mo Lowda & the Humble, martes 28 de abril en el Rebel Lounge, trasladado al 15 de noviembre.

Purity Ring, domingo 3 de mayo en Van Buren - trasladado al 3 de abril de 2021.

Alan Doyle, domingo, 3 de mayo, en MIM Music Theatre - trasladado al 18 de abril de 2021.

Negativland, miércoles 6 de mayo en Rebel Lounge, trasladado al 11 de noviembre.

Spanish Love Songs, jueves 7 de mayo en Rebel Lounge, trasladado al 14 de agosto.

Johnny Mathis, viernes 8 de mayo en Talking Stick Resort, trasladado al 12 de febrero de 2021.

Sebastian Bach, viernes 8 de mayo en el Marquee Theatre, trasladado al 11 de julio de 2021.

Two Feet, sábado 9 de mayo en el Van Buren, trasladado al domingo 9 de mayo de 2021.

Weathers, sábado, 9 de mayo, en Valley Bar - trasladado al 19 de julio en Rebel Lounge.

Apocalyptica, domingo 10 de mayo en Van Buren, trasladado al 3 de febrero.

Earth, Wind & Fire, domingo, 10 de mayo, en el Arizona Federal Theatre - trasladado al 14 de noviembre de 2021.

Russ, domingo 10 de mayo en el anfiteatro de Mesa, trasladado al 7 de mayo de 2021.

La Santa Cecilia, domingo 10 de mayo en Chandler Center for the Arts - trasladado al 9 de mayo de 2021.

Spyro Gyra, viernes 15 de mayo en MIM Music Theatre, trasladado al 9 de octubre.

Watsky, sábado 16 de mayo en el Van Buren, trasladado al sábado 15 de mayo de 2021.

Boz Scaggs, domingo 17 de mayo en el Chandler Center for the Arts, trasladado al 20 de junio de 2021.

Milky Chance, martes 19 de mayo en Van Buren, trasladado al lunes 24 de mayo de 2021.

Swallow the Sun, miércoles 20 de mayo en el Club Red: trasladado al 8 de abril de 2021.

Pitbull, viernes 22 de mayo en Talking Stick Resort: trasladado al 28 de mayo de 2021.

Kaytranada, viernes 22 de mayo en el Van Buren, trasladado al 26 de junio de 2021.

Kenny Wayne Shepherd, sábado 23 de mayo en Talking Stick Resort, trasladado al 11 de octubre.

Christoper Cross, domingo 24 de mayo en Talking Stick Resort, trasladado al viernes 2 de abril de 2021.

Circa Survive, martes 26 de mayo en el Marquee Theatre, trasladado al domingo 31 de enero de 2021.

Airborne Toxic Event, miércoles 27 de mayo en el Van Buren, trasladado al 16 de febrero de 2021.

Maroon 5, domingo 31 de mayo en el Ak-Chin Pavilion, trasladado al 1 de octubre de 2021.

Pvris, martes 2 de junio en el Van Buren, trasladado al 3 de mayo de 2021.

Chris Stapleton, viernes 5 de junio en Ak-Chin Pavilion, trasladado al 30 de octubre de 2021.

Justin Bieber, viernes 5 de junio en Gila River Arena: trasladado al 5 de junio de 2021.

Jo Dee Messina, domingo 7 de junio en Wild Horse Pass, trasladado al 4 de diciembre.

LP., martes 9 de junio en Van Buren, trasladado al miércoles 13 de octubre.

Alanis Morissette, miércoles 10 de junio en el pabellón Ak-Chin: trasladado al 5 de agosto de 2021.

Steely Dan, jueves 11 de junio en el pabellón Ak-Chin: trasladado al 10 de junio de 2021.

Barenaked Ladies, jueves 11 de junio en el Arizona Federal Theatre, trasladado al 10 de junio de 2021.

Asleep at the Wheel, viernes 12 de junio en Talking Stick Resort, trasladado al 11 de diciembre.

Halsey, sábado 13 de junio en Ak-Chin Pavilion - trasladado al 12 de junio de 2021.

Brit Floyd, viernes 19 de junio en el Arizona Federal Theatre, trasladado al 18 de junio de 2021.

Charley Pride, sábado 20 de junio en Wild Horse Pass - trasladado al 26 de marzo de 2021.

Chicago, sábado 20 de junio en Ak-Chin Pavilion, trasladado al 19 de junio de 2021.

Strfkr, sábado 20 de junio en el Van Buren, trasladado al 28 de marzo de 2021.

Monsta X, miércoles 8 de julio en el Arizona Federal Theatre, trasladado al 16 de mayo de 2021.

Lane 8, viernes 17 de julio en el Van Buren - trasladado al sábado 7 de agosto de 2021.

Megadeth, martes 21 de julio en el Arizona Federal Theatre, trasladado al 29 de agosto de 2021.

Lindsey Stirling, miércoles 22 de julio en el Arizona Federal Theatre, trasladado al 21 de julio de 2021.

Rodney Atkins, jueves 23 de julio en Wild Horse Pass, trasladado al 22 de enero de 2021.

Maks & Val, viernes 24 de julio en el Arizona Federal Theatre, trasladado al 6 de agosto de 2021.

Blue Oyster Cult y Jefferson Starship, viernes 24 de julio en Wild Horse Pass: trasladado al 27 de marzo de 2021.

Motley Crue Stadium Tour, sábado 25 de julio en el estadio State Farm, trasladado al viernes 3 de septiembre de 2021.

Tame Impala, martes 28 de julio en Gila River Arena - trasladado al 28 de julio de 2021

The Masked Singer National Tour, miércoles 29 de julio en el Teatro Federal de Arizona, trasladada al 3 de agosto de 2021.

Ministry, miércoles 29 de julio en Van Buren: trasladado al 28 de abril de 2021.

Primus, domingo 2 de agosto, en el Arizona Federal Theatre, trasladado al 2 de agosto de 2021.

Deftones, martes 4 de agosto en el Arizona Federal Theatre, trasladado al 14 de septiembre de 2021.

The Weeknd, martes 11 de agosto, en Gila River Arena, trasladado al 8 de agosto de 2021.

Rebelution, jueves 13 de agosto en el Teatro Federal de Arizona, trasladado al 18 de agosto de 2021.

Cypress Hill, domingo 16 de agosto en Marquee Theatre, trasladado al 23 de abril de 2021.

Harry Styles, sábado 29 de agosto en Gila River Arena, trasladado al martes 24 de agosto de 2021.

Disturbed, domingo 30 de agosto en el pabellón Ak-Chin: trasladado al sábado 21 de agosto de 2021.

Enrique Iglesias con Ricky Martin, sábado 5 de septiembre en el Gila River Arena, trasladado al 3 de septiembre de 2021.

Alicia Keys, sábado 12 de septiembre en el Arizona Federal Theatre, trasladada al 11 de septiembre de 2021.

5 Seconds of Summer, lunes 21 de septiembre en el Arizona Federal Theatre, trasladado al 23 de junio de 2021.

Matchbox Twenty, martes, 22 de septiembre, en Ak-Chin Pavilion - trasladado al 5 de octubre de 2021.

Doobie Brothers, sábado 3 de octubre en el pabellón Ak-Chin: trasladado al 16 de octubre de 2021.

Backstreet Boys, martes 6 de octubre en Ak-Chin Pavilion - trasladado al 11 de junio de 2021.

Judas Priest, martes 13 de octubre en el Teatro Federal de Arizona, trasladado al 9 de octubre de 2021.

Kidz Bop, viernes 16 de octubre en el Arizona Federal Theatre, trasladado al 17 de septiembre de 2021.

Dan + Shay, miércoles 21 de octubre en Gila River Arena - trasladado al 17 de octubre de 2021.

Black Jacket Symphony, jueves 22 de octubre en el Marquee Theatre, trasladado al viernes 22 de octubre de 2021.

Neck Deep, viernes 13 de noviembre en Marquee Theatre - trasladado al miércoles 10 de noviembre de 2021.

Otros artistas que cancelaron o pospusieron sus presentaciones pero no estaban programadas para presentarse en Arizona incluyen a Miley Cyrus, Madonna, Pentatonix y Carlos Santana.

Conciertos cancelados en el área metropolitana de Phoenix

98 Degrees, viernes 13 de marzo en el Festival del Avestruz - cancelado.

Great Grandpa, domingo 15 de marzo en Rebel Lounge - cancelado.

Post Malone, domingo 15 de marzo en Gila River Arena: cancelado.

Altan, domingo 15 de marzo en MIM Music Theatre - cancelado.

Shooter Jennings, lunes 16 de marzo en Rebel Lounge - cancelado.

Extreme Acoustic Guitar, lunes 16 de marzo en MIM Music Theatre - cancelado.

Third Eye Blind, martes 17 de marzo en el Van Buren - cancelado.

Mientras ella duerme Martes 17 de marzo, Rebel Lounge - cancelado.

Gashi, martes 17 de marzo en Crescent Ballroom: cancelado.

Amanda Shires, martes 17 de marzo en MIM Music Theatre: cancelado.

The Roadshow, viernes 20 de marzo en ASU Gammage - cancelado.

Spanish Brass, viernes 20 de marzo en Scottsdale Center for Performing Arts - cancelado.

Buck-O-Nine, viernes 20 de marzo en Pub Rock - cancelado.

Hot Club of San Francisco, sábado 21 de marzo en el Tempe Center for the Arts - cancelado.

Adavant, sábado 21 de marzo en el Club Red: cancelado.

Jukebox de Max Weinberg, sábado 21 de marzo en MIM Music Theatre: cancelado.

Prince Royce, domingo 22 de marzo en el Arizona Federal Theatre: cancelado.

Orquesta Sinfónica de Chandler, domingo 22 de marzo en Chandler Center for the Arts - cancelada.

Sleep On It, domingo 22 de marzo en Pub Rock - cancelado.

Manhattan Transfer, domingo 22 de marzo y lunes 23 de marzo en MIM Music Theatre: cancelado.

Up With People, lunes 23 de marzo en Mesa Arts Center - cancelado.

Invent, Animate, lunes 23 de marzo en Club Red - cancelado.

Squirrel Flower, lunes 23 de marzo en Rebel Lounge: cancelado.

Sarah Shook & the Disarmers, martes 24 de marzo en Rebel Lounge - cancelado.

Charles Lloyd y Gerald Clayton, martes 24 de marzo en MIM Music Theatre - cancelado.

Thy Art is Murder, miércoles 25 de marzo en Club Red - cancelado.

Serie MIM Musical Interlude, miércoles 25 de marzo en MIM Music Theatre - cancelada.

Corb Lund, miércoles 25 de marzo en Pub Rock - cancelado.

Ringo Deathstarr, jueves 26 de marzo en Rebel Lounge - cancelado.

Arms Akimbo, viernes 27 de marzo en el Club Red - cancelado.

Gwar, sábado 28 de marzo en la sala de prensa: cancelado.

Bear Hands, sábado 28 de marzo en Pub Rock - cancelado.

Blues in the Round, sábado 28 de marzo en MIM Music Theatre: cancelado.

Sajjad Ali, domingo 29 de marzo, en Mesa Arts Center - cancelado.

Bloodline, domingo 29 de marzo en Rebel Lounge - cancelado.

Fly Higher: Charlie Parker at 100, lunes 30 de marzo en Mesa Arts Center - cancelado.

Triveni, martes 31 de marzo en MIM Music Theatre: cancelado.

Pears, martes 31 de marzo en Pub Rock: cancelado.

Yonder Mountain String Band, miércoles 1 de abril en Crescent Ballroom - cancelado.

Post Animal, miércoles 1 de abril en Rebel Lounge - cancelado.

Insomnium, sábado 4 de abril en Club Red - cancelado.

Slaid Cleaves y Robbie Fulks, sábado 4 de abril en MIM Music Theatre - cancelado.

ProMusica Latin Spice, sábado 4 de abril en la Iglesia Luterana Cross of Christ y el domingo 5 de abril en la Iglesia Luterana Americana - cancelado.

Loudon Wainwright III, domingo 5 de abril en MIM Music Theatre - cancelado.

Go Now! The Music of the Moody Blues, lunes 6 de abril en Mesa Arts Center - cancelado.

Delta Sleep, miércoles 8 de abril en Rebel Lounge: cancelado.

Youth Code, jueves 9 de abril en Pub Rock - cancelado.

Road to Country Thunder, sábado 11 de abril en Florencia - cancelado.

Foo Fighters, domingo 12 de abril en el Talking Stick Resort Arena: cancelado.

Hot Chip, domingo 12 de abril en el Van Buren - cancelado.

The Dead Rabbits, domingo 12 de abril en el Club Red: cancelado.

Pro-Pain, martes 14 de abril en Club Red - cancelado.

Tesla, miércoles 15 de abril en el Celebrity Theatre: cancelado.

Carnifex, miércoles 15 de abril en Club Red - cancelado.

Doro, jueves 16 de abril en Club Red - cancelado.

Marina, viernes 17 de abril en el Van Buren - cancelado.

Citizen, viernes 17 de abril en el Rebel Lounge - cancelado.

Five Finger Death Punch, sábado 18 de abril en Talking Stick Resort Arena - cancelado.

Grieves, miércoles 22 de abril en el Club Red - cancelado.

Motley 2, viernes 24 de abril en el Rebel Lounge - cancelado.

Harold López-Nussa, sábado 25 de abril en Tempe Center for the Arts - cancelado.

Laura Marling, lunes 27 de abril en MIM Music Theatre - cancelado.

Kesha, miércoles 29 de abril en el Teatro Federal de Arizona: cancelado.

Daymé Arocena, jueves 30 de abril, en MIM Music Theatre - cancelado.

Steve Miller Band, viernes 1 de mayo en Talking Stick Resort - cancelado.

Nothing, Nowhere, viernes 1 de mayo en Crescent Ballroom: cancelado.

Uli Jon Roth, martes 5 de mayo en el Rebel Lounge: cancelado.

Kenny G, jueves 7 de mayo en el Celebrity Theatre - cancelado.

YFN Lucci, viernes 8 de mayo en Pub Rock - cancelado.

MusicNova Orchestra, domingo, 10 de mayo, en MIM Music Theatre - cancelado.

Coheed y Cambria, martes 12 de mayo en el Van Buren - cancelado.

Napalm Death, jueves 14 de mayo en Club Red - cancelado.

Tycho, jueves 14 de mayo en el Van Buren: cancelado.

Norah Jones, viernes 15 de mayo en el Arizona Federal Theatre: cancelado.

Overcoats, viernes 15 de mayo en el Rebel Lounge - cancelado.

Lovelytheband, domingo 17 de mayo en el Van Buren - cancelado.

Foals, lunes 18 de mayo en el Van Buren - cancelado.

Puddles Pity Party, lunes 18 de mayo en Mesa Arts Center - cancelada.

King Buzzo, lunes 18 de mayo en el Rebel Lounge - cancelado.

Trampled By Turtles, jueves 21 de mayo en el Van Buren - cancelado.

GBH, jueves 21 de mayo en el Rebel Lounge - cancelado.

Lady A, viernes 22 de mayo en Ak-Chin Pavilion - cancelado.

Eli, sábado 23 de mayo en el Rebel Lounge - cancelado.

James Arthur, domingo 24 de mayo en el Van Buren - cancelado.

Palaye Royale, miércoles 27 de mayo en la sala de prensa: cancelado.

Old Man Gloom, miércoles 27 de mayo en el Rebel Lounge: cancelado.

Blue October, sábado, 30 de mayo, en el Van Buren - cancelado.

Alejandro Fernandez, domingo 31 de mayo en el Arizona Federal Theatre - cancelado.

Mars Red Sky, domingo 31 de mayo en Club Red: cancelado.

Journey and the Pretenders, lunes 1 de junio en Ak-Chin Pavilion - cancelado.

Sage Francis, sábado 6 de junio en el Rebel Lounge - cancelado.

Waking the Cadaver, jueves 11 de junio en el Rebel Lounge - cancelado.

AJR, sábado 13 de junio en el Arizona Federal Theatre - cancelado.

Eden, sábado 13 de junio en el Van Buren - cancelado.

Long Beach Dub All-Stars, domingo, 14 de junio, en Crescent Ballroom - cancelado.

Protomartyr, martes 16 de junio en el Rebel Louge - cancelado.

Sugarland, viernes 19 de junio en Ak-Chin Pavilion - cancelado.

Bob Dylan, domingo 21 de junio en Gila River Arena - cancelado.

Bayside, viernes 19 de junio en el Van Buren - cancelado.

Bone Thugs-N-Harmony, domingo 28 de junio en el Van Buren - cancelado.

Foreigner, viernes 10 de julio en Ak-Chin Pavilion - cancelado.

Daryl Hall & John Oates, viernes 12 de junio en Ak-Chin Pavilion - cancelado.

Authority Zero, viernes 10 de julio en la Pressroom - cancelado.

The Hollies, domingo 12 de julio en el Celebrity Theatre: cancelado.

Melanie Martinez, martes 14 de julio en el Arizona Federal Theatre - cancelado.

Abstract, sábado 18 de julio en el Rebel Lounge - cancelado.

Shiner, jueves 23 de julio en el Rebel Lounge: cancelado.

Emancipator Ensemble, viernes 24 de julio en el Van Buren - cancelado.

Psychedelic Furs, domingo 26 de julio en Talking Stick Resort - cancelado.

Elevate Music Festival, sábado 27 de junio-domingo 28 de junio en GCU Arena - cancelado.

Chris Young, domingo 28 de junio en Ak-Chin Pavilion - cancelado.

Car Seat Headrest, domingo 19 de julio en el Van Buren: cancelado.

Incubus, jueves 21 de julio en Ak-Chin Pavilion - cancelado.

G Herbo, jueves 30 de julio en el Van Buren - cancelado.

Thomas Rhett, viernes 7 de agosto en el pabellón Ak-Chin: cancelado.

Janet Jackson, domingo 9 de agosto en el Gila River Arena: cancelado.

Brent Faiyaz, sábado 15 de agosto en el Van Buren - cancelado.

Korn con Faith No More, lunes 17 de agosto en Ak-Chin Pavilion - cancelado.

Lauv, viernes 21 de agosto en el Arizona Federal Theatre: cancelado.

Iration, jueves 27 de agosto en Mesa Amphitheatre - cancelado.

Breaking Benjamin, jueves 3 de septiembre en Ak-Chin Pavilion - cancelado.

Sammy Hagar, domingo 6 de septiembre en Ak-Chin Pavilion - cancelado.

Gogol Bordello, lunes 7 de septiembre en el Van Buren - cancelado.

The Black Crowes, sábado 12 de septiembre en el Ak-Chin Pavilion - cancelado.

Los Angeles Azules, viernes 18 de septiembre en el Arizona Federal Theatre - cancelado.

Amaranthe, viernes 18 de septiembre en Club Red: cancelado.

Brittany Howard, sábado 19 de septiembre en el Marquee - cancelado.

Hammerfall, martes 22 de septiembre en Club Red: cancelado.

Sam Hunt, viernes 25 de septiembre en Ak-Chin Pavilion - cancelado.

Live From Laurel Canyon, viernes 25 de septiembre en Mesa Arts Center - cancelado.

Nickelback, sábado 26 de septiembre en Ak-Chin Pavilion - cancelado.

Amorphis, viernes 9 de octubre en el Club Red: cancelado.

Rascal Flatts, sábado 10 de octubre en Ak-Chin Pavilion - cancelado.

Juanes, jueves 15 de octubre en el Arizona Federal Theatre - cancelado.

Hot Chip, jueves 15 de octubre en el Van Buren - cancelado.

Stryper, domingo 18 de octubre, en el Marquee Theatre - cancelado.

Killer Queen, sábado 31 de octubre en Marquee Theatre - cancelado.

Andrew McMahon en Wilderness, viernes 13 de noviembre y el sábado 14 de noviembre en Westgate Entertainment District - cancelado.

Innings Festival, del 27 al 28 de febrero de 2021 en Tempe Beach Park: cancelado.

Conciertos del área metropolitana de Phoenix pospuestos

Buddy Guy, viernes 13 de marzo en Chandler Center for the Arts - pospuesto.

Anderson & Roe, viernes 13 de marzo en Scottsdale Center for Performing Arts - pospuesto.

The Gatlin Brothers, sábado 14 de marzo en el Chandler Center for the Arts - pospuesto.

Arezzona, sábado 14 de marzo en Rawhide Event Center - pospuesto.

Jojo Siwa, domingo 15 de marzo en Gila River Arena - pospuesto.

Soul Asylum, domingo 15 de marzo en el Marquee Theatre - pospuesto.

Cherish the Ladies, domingo 15 de marzo en el Chandler Center for the Arts - pospuesto.

Hot Chelle Rae, lunes 16 de marzo en Crescent Ballroom - pospuesto.

KNIX Secret Show, martes, 17 de marzo, en el Marquee Theatre - pospuesto.

Lords of Acid, martes 17 de marzo en el Club Red - aplazado.

Lund, martes 17 de marzo en Pub Rock: pospuesto.

Off With Their Heads, miércoles 18 de marzo en Pub Rock - pospuesto.

Elohim, jueves 19 de marzo en Crescent Ballroom: pospuesto.

Reverie, jueves 19 de marzo en Pub Rock - pospuesto.

Grouplove, viernes 20 de marzo en el Van Buren - aplazado.

Un tributo a Doris Day, viernes 20 de marzo en el Scottsdale Center for Performing Arts - pospuesto.

Tiger Army, sábado 21 de marzo en Marquee Theatre: pospuesto.

Phoenix Blues, Brews and BBQ Festival, sábado 21 de marzo en Margaret T. Hance Park - pospuesto.

Orquesta Sinfónica de Chandler, domingo 22 de marzo en Chandler Center for the Arts - pospuesto.

El Mattson 2, domingo 22 de marzo en Rebel Lounge - pospuesto.

Killswitch Engage, lunes 23 de marzo en el Marquee Theatre - pospuesto.

Devin Townsend, lunes 23 de marzo en el Van Buren - pospuesto.

Crossfade Lab, lunes 23 de marzo en Crescent Ballroom - pospuesto.

Holy (Expletive), lunes 23 de marzo en Valley Bar - pospuesto.

Buckcherry, martes 24 de marzo en el Marquee Theatre - pospuesto.

Katie Pruitt, martes 24 de marzo en Valley Bar - pospuesto.

Tchami, miércoles 25 de marzo en el Van Buren - aplazado.

Squirrel Nut Zippers, miércoles 25 de marzo en el Rebel Lounge - pospuesto.

Beach Slang, miércoles 25 de marzo en Rebel Lounge - pospuesto.

Galactic, jueves 26 de marzo, en el Van Buren - pospuesto.

The Warning, viernes 27 de marzo, en Valley Bar - pospuesto.

Zac Brown Band, sábado 28 de marzo en Ak-Chin Pavilion - pospuesto.

Phoenix Symphony Presents: Music of David Bowie, sábado, 28 de marzo, en Mesa Amphitheatre - pospuesto.

Bad Religion, sábado 28 de marzo en el Marquee - pospuesto.

Drive-By Truckers, sábado 28 de marzo en Van Buren - pospuesto.

Gladie, sábado 28 de marzo en Rebel Lounge: pospuesto.

The Folk Legacy Trio, domingo 29 de marzo en Chandler Center for the Arts - pospuesto.

Orquesta MusicaNova, domingo 29 de marzo en el Scottsdale Center for Performing Arts - pospuesta.

Magic Sword, domingo 29 de marzo en Crescent Ballroom - pospuesto.

White Denim, lunes 30 de marzo en Crescent Ballroom - pospuesto.

Young Nudy, lunes 31 de marzo, en el Club Red - pospuesto.

Origen, martes 31 de marzo en el Club Red - pospuesto.

Sea Caves, martes 31 de marzo en Valley Bar: pospuesto.

Attila, miércoles 1 de abril en el Club Red - pospuesto.

Nick Cannon, viernes 3 de abril en Gila River Arena - pospuesto.

Okilly Dokilly, viernes 3 de abril en Rebel Lounge - aplazado.

Phoenix Lights Festival, viernes 3 de abril y sábado 4 de abril en The Park at Wild Horse Pass - pospuesto.

Classic Albums Live Presenta "Abbey Road" de los Beatles, sábado 4 de abril en el Anfiteatro de Mesa - pospuesto.

Apocalipsis Fleshgod, domingo 5 de abril en el Club Red - pospuesto.

Vundabar, domingo 5 de abril en Rebel Lounge - pospuesto.

Hockey Dad, lunes 6 de abril en Rebel Lounge - pospuesto.

Tenis, miércoles 8 de abril en Crescent Ballroom - pospuesto.

Dionne Warwick, viernes 10 de abril en Wild Horse Pass - aplazado.

Pearl Jam, sábado 11 de abril en Gila River Arena - pospuesto.

Skegss, lunes 13 de abril en el Rebel Lounge, pospuesto.

Thom Yorke, lunes 13 de abril en el Arizona Federal Theatre - pospuesto.

Ali Gatie, martes 14 de abril en Crescent Ballroom - pospuesto.

The Cybertronic Spree, martes 14 de abril en el Rebel Lounge: pospuesto.

Marc Cohn, miércoles 15 de abril en Scottsdale Center for the Performing Arts - pospuesto.

Pussy Riot, miércoles 15 de abril en Crescent Ballroom: pospuesto.

Svdden Death, sábado 18 de abril en el Van Buren - aplazado.

Tour Valor & Folklore, sábado 18 de abril en Club Red - pospuesto.

Common Kings, domingo 19 de abril en el Marquee Theatre - aplazado.

(G) I-DLE, domingo 19 de abril en el Van Buren - pospuesto.

Testament, lunes 20 de abril en el Van Buren - aplazado.

Inner Wave, lunes 20 de abril en Crescent Ballroom - pospuesto.

Sepultura, martes 21 de abril en el Van Buren - aplazado.

Tokimonsta, martes 21 de abril en Crescent Ballroom: pospuesto.

Lil Mosey, miércoles 22 de abril en el Van Buren - aplazado.

Allie X, miércoles 22 de abril en Rebel Lounge: pospuesto.

Ozomatli, jueves 23 de abril en el Marquee Theatre - pospuesto.

Jacob Collier, jueves 23 de abril en el Van Buren - aplazado.

Deafheaven, jueves 23 de abril en Crescent Ballroom: pospuesto.

Weedeater, jueves 23 de abril en Club Red - pospuesto.

The Secret Sisters, jueves 23 de abril en MIM Music Theatre - pospuesto.

Lauren Ruth Ward, jueves 23 de abril en Rebel Lounge - pospuesto.

Polica, viernes 24 de abril en Crescent Ballroom - pospuesto.

Allegaeon, viernes 24 de abril en Club Red - pospuesto.

Alan Jackson, sábado 25 de abril en Gila River Arena: pospuesto.

Dokken, sábado 25 de abril en el Anfiteatro de Mesa - pospuesto.

The Darkness, sábado, 25 de abril, en el Marquee Theatre - pospuesto.

TV Girl, sábado 25 de abril en Crescent Ballroom - pospuesto.

Masacre, domingo 26 de abril en el Marquee Theatre - pospuesto.

Cracker, domingo 26 de abril, en Crescent Ballroom - pospuesto.

In This Moment, lunes 27 de abril en el Teatro Federal de Arizona - pospuesto.

Mandy Moore, lunes 27 de abril en el Orpheum Theatre - aplazado.

The National, martes 28 de abril en Crescent Ballroom - pospuesto.

Little Big Town, martes 28 de abril en el Arizona Federal Theatre: pospuesto.

Peter Asher, martes, 28-29 de abril, en MIM Music Theatre - pospuesto.

Kishi Bashi, miércoles 29 de abril en Crescent Ballroom - pospuesto.

Asking Alexandria, jueves 30 de abril en el Van Buren - pospuesto.

The Garden, jueves 30 de abril en el Van Buren - pospuesto.

Steel Panther, viernes 1 de mayo en Marquee Theatre - pospuesto.

Mariachi Vargas, viernes 1 de mayo en Wild Horse Pass - pospuesto.

Special EFX All-Stars, viernes, 1 de mayo, en el teatro MIM Music - pospuesto.

Deadbeats, sábado 2 de mayo en Rawhide - pospuesto.

Lukas Nelson, sábado 2 de mayo en el Van Buren - aplazado.

Soccer Mommy, sábado 2 de mayo en Crescent Ballroom - pospuesto.

Citizen Cope, lunes 4 de mayo en el Van Buren - aplazado.

The 1975, martes 5 de mayo en Gila River Arena - pospuesto.

Still Woozy, martes, 5 de mayo, en el Van Buren - pospuesto.

The Glitch Mob, miércoles 6 de mayo en el Van Buren - pospuesto.

Corky Siegel, Ernie Watts y Howard Levy Trio, miércoles 6 de mayo en MIM Music Theatre - pospuesto.

Monuments. viernes 8 de mayo en el Club Red - aplazado.

Run River North, viernes 8 de mayo en el Rebel Lounge, pospuesto.

Mxmtoon, sábado 9 de mayo en Crescent Ballroom - pospuesto.

Sarah Harmer, sábado, 9 de mayo, en MIM Music Theatre - pospuesto.

Fame on Fire, lunes 11 de mayo en el Rebel Lounge - pospuesto.

The Residents, martes 12 de mayo en Crescent Ballroom - pospuesto.

Jane Bunnett, miércoles 13 de mayo en MIM Music Theatre - pospuesto.

Overcoats, jueves 14 de mayo en Rebel Lounge: pospuesto.

Tinashe, viernes 15 de mayo en el Van Buren - pospuesto.

Weyes Blood, viernes 15 de mayo en Crescent Ballroom - pospuesto.

Dead Voices on Air, viernes 15 de mayo en el Club Red - pospuesto.

Anti-Flag, viernes 15 de mayo en el Rebel Lounge - pospuesto.

100 Gecs, sábado 16 de mayo en Crescent Ballroom - pospuesto.

Alejandro Escovedo, sábado 16 de mayo en MIM Music Theatre - aplazado.

Pharoah Sanders, domingo 17 de mayo en MIM Music Theatre - pospuesto.

Samantha Fish, martes 19 de mayo en Crescent Ballroom: pospuesto.

Brian Culbertson, martes 19 de mayo y miércoles 20 de mayo en Mesa Arts Center - pospuesto.

Kevin Gates, jueves 21 de mayo en el Marquee Theatre - pospuesto.

Jessie Reyez, sábado 23 de mayo en el Marquee Theatre - aplazado.

La Oreja de Van Gogh, sábado 23 de mayo, en el Van Buren - aplazado.

Tegan y Sara, martes 26 de mayo en el Van Buren - aplazado.

Jason Bonham, martes 26 de mayo en el Celebrity Theatre: pospuesto.

Shallou, martes 26 de mayo en Crescent Ballroom - pospuesto.

Adult, martes 26 de mayo en el Rebel Lounge - pospuesto.

The Buttertones, miércoles 27 de mayo en Crescent Ballroom: pospuesto.

Jhene Aiko, viernes 29 de mayo en Marquee Theatre - pospuesto.

Ripe, viernes 29 de mayo en Crescent Ballroom - pospuesto.

Yung Pinch, sábado 30 de mayo en el Club Red - pospuesto.

Zoso - The Ultimate Led Zeppelin Experience, domingo 31 de mayo en el Marquee Theatre - pospuesto.

Between the Buried and Me, martes 2 de junio en Crescent Ballroom - pospuesto.

Caligula's Horse, Jueves 4 de junio en Rebel Lounge: pospuesto.

Built to Spill, viernes 5 de junio en Crescent Ballroom - pospuesto.

American Aquarium, viernes 5 de junio en el Rebel Lounge - pospuesto.

Symphony X, domingo 7 de junio en Club Red - aplazado.

Trevor Daniel, martes 9 de junio en Crescent Ballroom - pospuesto.

Coin, lunes 15 de junio en el Van Buren - pospuesto.

Peach Pit, martes 16 de junio en Crescent Ballroom: pospuesto.

This Wild Life, miércoles 17 de junio en Crescent Ballroom - pospuesto.

Hillsong Worship, jueves 25 de junio en el Teatro Federal de Arizona - pospuesto.

New Found Glory/Simple Plan, jueves 25 de junio en el Van Buren - pospuesto.

Hombres G, jueves 9 de julio en el Van Buren - aplazado.

Trixie Mattel, viernes 11 de julio en el Teatro Orpheum - aplazado.

Jeremy Zucker, miércoles 15 de julio en el Van Buren - aplazado.

Sad Summer Festival, domingo 19 de julio en Rawhide Event Center - pospuesto.

Pink Martini, sábado 1 de agosto en el Orpheum Theatre - pospuesto.

Aterciopelados, domingo 2 de agosto en el Van Buren - aplazado.

Camila Cabello, miércoles 12 de agosto en Gila River Arena - pospuesto.

Michale Graves, domingo 16 de agosto en el Club Red - pospuesto.

Wednesday 13, martes 18 de agosto en Club Red - pospuesto.

Yolanda Adams, sábado 22 de agosto en el Orpheum Theatre - aplazado.

The Lumineers, miércoles 26 de agosto en Gila River Arena - pospuesto.

The Killer, domingo 30 de agosto en Gila River Arena: pospuesto.

Morris Day & the Time, viernes 4 de septiembre en Celebrity Theatre — pospuesto.

Grim Reaper de Steve Grimmett, martes 22 de septiembre en el Club Red: pospuesto.

Enrique Bunbury, domingo 22 de noviembre en el Van Buren, pospuesto.

¿Qué pasa con los grandes festivales como Coachella y Stagecoach?

Coachella y Stagecoach han sido reprogramadas para el próximo mes de abril.

El Festival de Música y Arte de Coachella Valleyahora está planeado para el 9-11 de abril y del 16 al 18 de abril de 2021, y el festival de música country Stagecoach, se reprograma para el 23-25 de abril de 2021 en el Empire Polo Club en Indio, California.

Todos los pases para los festivales de 2020 se aceptarán en 2021. Los titulares de pases actuales deberían haber recibido un correo electrónico con más instrucciones para solicitar un reembolso o para transferir al próximo año.

Consejos de seguridad para el coronavirus

Si planea asistir a conciertos u otros eventos importantes, el CDC ha compartido las siguientes mejores prácticas:

Lávese las manos con frecuencia.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.

Ponga distancia entre usted y los demás si COVID-19 se está propagando en su comunidad.

Quédate en casa si estás enfermo.

Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo.

Use una mascarilla alrededor de otras personas si está enfermo.

Limpie y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con frecuencia.

Si las superficies están sucias, límpielas.

Traducción Alfredo García