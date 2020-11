Aida Cuevas perdona a su hermano Carlos y se libera del problema

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Luego de que Aida Cuevas emprendiera acción legal en contra de Carlos Cuevas, la cantante acudió a los juzgados, en donde le brindó el perdón a su hermano, liberándose del problema emocional que causa un pleito entre familia y le pide no la vuelva a mencionar; sin embargo, ante esta acción legal, Carlos asegura que es ella quien le debe ofrecer disculpas, porque el agraviado es él.

“En esta tarde vengo a liberarme de este gran peso que traigo, y esta tarde le otorgo a Carlos el perdón, ante la ley y también me libero pero dentro de mi ser y de mi alma de todo este peso, ojalá que él se aleje de mí y se libere de mi nombre“, expresó la cantante.

Explicó que su decisión de demandar a su hermano, se debió a que ninguna mujer debe de permitir que la maltraten, como Carlos lo estaba haciendo con ella.

“Ustedes se preguntarán, por qué una hermana demanda a su propio hermano, pero nadie se pone a pensar por qué el hermano adulto, se pone a hablar y estar insistiendo de hablar mal de una hermana. Yo creo que esto tiene una solución muy fácil, yo lo hago, porque hablando de mujeres que están viviendo al igual que yo, con una situación similar, o tal vez hasta peor que yo, entonces yo les exhorto a que alcen la voz, a que no se dejen, a que sea quien sea, tienen venir a decir lo que está pasando, a denunciar, no importa la edad, no importa el parentesco, uno tiene que parar con todo esto", explicó la cantante.

Aida lamentó, que haya tenido que recordar situaciones dolorosas en su vida, gracias a los ataques de su hermano hacia ella.

“Este proceso para mí ha sido muy desgastante porque he tenido que recordar muchas cosas, lo tenía que hacer desde hace mucho tiempo, porque el daño que Carlos ha ocasionado, en verdad es imperdonable, sin embargo, exhortó a las mujeres que no permitan que las agredan, es tan fuerte, hay agresiones verbales como emocionales, como físicas, es lo mismo y hay que denunciar”, indicó.

Por su bienestar, la cantante pidió a Carlos que deje de ensuciar su nombre y se comporte como adulto .

“Quiero estar tranquila conmigo, le pido a él que sea adulto que ya actúe como adulto, que asuma sus responsabilidades, que siga el camino que nuestros padres nos enseñaron y que me deje vivir en paz”, señaló.

Carlos Cuevas asegura que es Aida la que debe ofrecerle disculpas

Luego de Aida se desistiera de la demanda en contra de su hermano Carlos, otorgándole el perdón, él aseguró que él no es culpable de nada, y ella no tiene por qué perdonarle nada, es al contrario, ella es quien debe ofrecerle a él una disculpa pública por haberlo difamado, por haberlo acusado legal y públicamente, sin ninguna prueba, afectando ella sí, su imagen pública.

Aseguró Carlos, que el no tiene por qué mencionarla, a menos que la prensa le pregunte al respecto, y agregó que él enfrentó este proceso con verdad y su hermana nada pudo comprobarle, por lo que antes de que un juez determinara que él no cometió ningún delito, por estrategia de su abogado, Aida se adelanta y decide desistirse de la demanda y decir que “lo perdona”.