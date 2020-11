Julieta Grajales conquista al público de la mano de LP, en su video 'How low can you go'

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Gran admiradora del trabajo de la cantautora neoyorkina Laura Pergolizzi, mejor conocida como LP, la actriz Julieta Grajales se mostró agradecida de que la haya invitado a protagonizar el video de su tema “How low can you go”, que a unos cuantos días de su lanzamiento, ya suma miles de reproducciones en distintas plataformas.

“Estoy muy contenta de poder estar en este video, LP es una persona que admiro, que respeto y adoro profundamente, para mí es un honor, me parece que es algo súper lindo lo que ella hace, que a mí me representa en todos los aspectos como persona”, indicó la actriz de series como “El Señor de los Cielos” y “La Bandida”, entre otras.

Una de las cosas que más admira Julieta de Laura, es el arte que maneja y la inclusión de la que siempre habla en su trabajo artístico.

“A mí me encanta todo lo que ella representa para toda la gente y, sobre todo para las mujeres y para esta parte de la diversidad sexual, me encanta que es una persona muy abierta y conecta con todo el mundo”.

En el video, filmado en Los Cabos, Julieta interpreta a una mujer misteriosa, la musa de LP.

“La verdad, es que hacer un personaje así, de un amor tan hermoso que no se sabe si es parte de un sueño, es real, o las dos cosas, me fascina, me encanta poder hacer este tipo de cosas y poderle dar voz a otras mujeres que están enamoradas de otra mujer, hay mucha gente que no ha salido del clóset y para mí esto es súper delicioso, que se puedan hacer este tipo de cosas, ella toda su vida ha sido súper transparente y me encanta poder ser parte de esta apertura y del amor en todas sus dimensiones”, indicó.

La actriz siempre ha sido cuidadosa con lo proyectos en lo que desea estar, aunque este le represente quedarse sin trabajo por algún tiempo.

“He tenido la fortuna de hacer los proyectos que yo he querido, este año rechacé algún proyecto que no me gustó, porque aunque era el personaje principal, empezaba como con una violación, era una narcoserie y siento que la actuación también te roba tu energía, y tu se la das, y yo dije: “es como momento de cambiar las historias” y la verdad que a veces, es difícil, porque es decir “no”, a ese dinero que te da una producción, pero uno tiene que ser leal con sus convicciones y con inspirar pasión, alegría, también tristezas, pero desde un punto más relajado, de pronto son tiempos violentos y como artista, también tienes esa misión de conectar con la gente, desde otra manera de fomentar consciencia”, indicó.

