Glendale Glitters se reducirá en la pandemia de COVID-19. ¿Serán estos cambios una nueva normalidad?

Glendale Glitters se reducirá significativamente este año para reducir las grandes multitudes durante la pandemia de COVID-19, pero algunos se preguntan si los cambios señalan una nueva normalidad para la tradición del área de Phoenix que ha estado dentro y fuera del bloque en los últimos años.

La celebración navideña, en su vigésimo séptimo año, se llevará a cabo del 5 al 10 de la noche del 25 de noviembre al 9 de enero, pero solo contará con sus exclusivas luces navideñas. Glendale Glitters de este año no incluirá ninguna de las actuaciones habituales o vendedores ambulantes en el Murphy Park del centro. La decisión se tomó cuando el alcalde Jerry Weiers también canceló el desfile anual de Navidad de la ciudad natal del área.

La posibilidad de acabar con Glendale Glitters por completo se ha mantenido durante años. La idea ha suscitado reacciones encontradas por parte de los empresarios del centro de la ciudad y los líderes electos de la ciudad.

El administrador de la ciudad, Kevin Phelps, propuso planes hace un par de años para revitalizar el centro de Glendale, en parte cancelando Glendale Glitters en favor de eventos durante todo el año.

La propuesta encontró resistencia y los líderes de la ciudad retrocedieron los planes. Pero cortaron la programación del festival el año pasado, citando restricciones financieras. Los dueños de negocios del centro se beneficiaron de la falta de presentaciones y vendedores ambulantes, dijo Phelps.

"A los comerciantes les fue sumamente bien esos fines de semana de diciembre porque todavía había muchas (familias) que venían al centro para disfrutar de las luces", dijo. "Fueron a uno de los restaurantes en lugar de comprar comida de un vendedor".

Si bien el festival todavía está disponible este año, los líderes no han descartado la posibilidad de terminar con Glendale Glitters en el futuro.

¿Qué es diferente este año?

Este año, Glitters solo contará con luces navideñas, como la mayoría de las celebraciones del año pasado.

La celebración anual comenzó en 1993 con 300,000 luces alineadas en los árboles en Murphy Park. Desde entonces, se ha convertido en algo mucho más grande, haciendo uso de la atmósfera de pueblo pequeño de la zona y llenándola de actuaciones en vivo y vendedores ambulantes bajo las ahora 1,7 millones de luces.

Los negocios del centro todavía estarán abiertos, pero las festividades regulares han sido canceladas para reducir el tamaño de la multitud.

"Preferiría, más que nada, simplemente encender las luces y dejar que la gente se presente", dijo Weiers en una reunión del taller del Ayuntamiento en octubre. "No queremos desanimar a la gente para que no salga de casa. Simplemente no queremos las multitudes".

La decisión se tomó antes de que el número de casos confirmados de COVID-19 en Arizona aumentara drásticamente en las semanas previas al Día de Acción de Gracias. El estado informó el jueves más de 4.000 nuevos casos por primera vez desde mediados de julio, cuando Arizona estaba lidiando con uno de los brotes de coronavirus más graves en los EE. UU.

Con el evento reducido, los dueños de negocios ven una oportunidad

Mientras los autos recorren Glendale Avenue, pasando por el centro de camino a Phoenix o Peoria, el centro puede parecer tranquilo durante la mitad del día.

A pesar del grupo de restaurantes y tiendas del centro, la fiebre del almuerzo del mediodía puede parecer lenta en un día laborable típico. Los eventos como Glitters suelen ser una bendición para las empresas del centro, y los propietarios de negocios dicen que este año podría generar aún más negocios, ya que no tendrán que competir con los vendedores ambulantes que normalmente se instalan en Glitters alrededor de Murphy Park.

La Piazza Al Forno en el centro de Glendale ha estado abierta durante 13 años. El propietario Justin Piazza espera un negocio estable durante Glendale Glitters, ya que las restricciones de COVID-19 significan que no habrá vendedores ambulantes.

Justin Piazza, el propietario de La Piazza Al Forno en Glendale Avenue, tiene sentimientos encontrados sobre las festividades reducidas de este año. En todo caso, probablemente atraerá a más personas a su restaurante, dijo.

"Creo que estaremos ocupados porque ahora la gente no tendrá ningún lugar para comer", dijo.

El restaurante de Piazza es un atractivo para la zona. Ha estado abierto durante aproximadamente 13 años y apareció en el programa de televisión de Guy Fieri, "Diners, Drive-Ins and Dives". No cree que a su negocio le vaya peor durante la temporada navideña de lo que ya lo ha hecho durante la pandemia.

Sin embargo, Piazza cree que es importante que la ciudad aún tenga luces navideñas para celebrar la temporada. Dijo que después del año que todos hayan pasado, el evento servirá como un punto brillante para los residentes y visitantes. En el futuro, dijo que la ciudad debería capitalizar el centro de Murphy Park para albergar otros eventos más allá de Glitters una vez que termine la pandemia.

"Si mataron a Glendale Glitters, nos quedaremos con muchas tiendas que son solo a tiempo parcial", dijo. "Definitivamente tienes que invertir en el área o se va a morir".

Algunos dueños de negocios nuevos en el área son optimistas de que esta temporada navideña traerá buenos negocios ya que no habrá vendedores ambulantes.

Lynnette Frederick, copropietaria de la cafetería Black Sheep del centro de Glendale, dijo que cree que un evento Glendale Glitters reducido será mejor para las empresas locales. La falta de vendedores ayudará a los visitantes a llegar a los restaurantes y tiendas del centro, dijo.

Frederick y su esposo, Daniel, abrieron la cafetería durante la pandemia. Dijo que está interesada en ver cómo serán los negocios durante su primera temporada navideña en el centro, ya que Glendale Glitters es el evento de más alto perfil de la ciudad.

'COVID fue una buena excusa'

Cuando se dieron a conocer los planes para acabar con Glendale Glitters, algunos propietarios de negocios y residentes rechazaron. Algunos ven la pandemia de COVID-19 como "una buena excusa" para que los líderes de la ciudad pongan en marcha la pelota para poner fin a la conocida celebración.

Debbie Chmidling, propietaria del Crescent Moon Emporium de Glendale, dijo que todos los propietarios de pequeñas empresas en el centro de Glendale dependen de las actividades y eventos que promueve la ciudad.

“Realmente nos costó tener que cerrar”, dijo Chmidling. “Si maneja por aquí, hay muchas tiendas que literalmente han cerrado. Glendale Glitters definitivamente ayuda a apoyar a las pequeñas empresas ".

Dijo que Glitters siempre ha sido un atractivo para su negocio; a veces ha visto a más de 500 personas parados afuera de su tienda.

Chmidling dijo que planea que bateristas y bailarinas del vientre actúen fuera de su tienda para ayudar a atraer gente a la tienda.

Ella no está de acuerdo con la idea de terminar el evento para siempre.

"Es casi como si hubieran estado planeando esto y COVID fue una buena excusa", dijo. “Mucha gente todavía viene a Old Town Glendale porque quiere mirar las tiendas familiares y las tiendas de antigüedades ... tiene esa sensación de ciudad vieja que a la gente le encanta”.

¿Podría ser este año el último de Glendale Glitters?

Los líderes de la ciudad no están descartando la idea de acabar con Glitters.

Eventualmente, quieren tomar el dinero que Glendale gasta en Glitters y en su lugar gastarlo en eventos durante todo el año en el área. Pero eso no sucederá de la noche a la mañana, dicen.

"Lo que estamos tratando de lograr es tener visitantes en nuestra ciudad todos los fines de semana, no solo dos o tres veces al año", dijo Weiers. "Si podemos poner la misma cantidad de dinero, o menos, para tener 50 eventos al año en lugar de tres eventos al año, creo que representa a nuestra ciudad mucho mejor".

Mientras los líderes de la ciudad exploran opciones para el futuro del centro de Glendale y Glitters, Weiers dijo que es importante tener en cuenta que, en este punto, los líderes no saben con certeza si acabarán con los Glitters, si seguirán funcionando como hasta ahora o Experimente reduciéndolo. Esas decisiones vendrán cuando el Ayuntamiento continúe discutiéndolo en el futuro, dijo.

Phelps, el administrador de la ciudad, dijo que le gustaría ver el centro de la ciudad alejarse de un puñado de eventos anuales, como Glendale Glitters, y pasar a una serie de eventos durante todo el año, como conciertos y presentaciones en el anfiteatro fuera del ayuntamiento.

La ciudad gasta alrededor de $1.2 millones cada año para promover el centro de Glendale y poner Glendale Glitters, dijo Phelps. El área puede producir alrededor de $400,000 en ingresos por impuestos a las ventas, agregó.

"Esta no es realmente una buena estrategia de desarrollo económico", dijo.

Phelps dijo que podría incluir ideas para revitalizar el centro de la ciudad en su presupuesto propuesto para el próximo año fiscal, que comienza en julio, pero quiere ver el apoyo de los comerciantes del centro y del Ayuntamiento antes de hacer cualquier cosa que elimine a Glitters.

"Basado en algunos comentarios que he recibido de algunas de las partes interesadas del centro y de algunos de los miembros del consejo, no me sorprendería si en mi propuesta de presupuesto para el próximo año volvemos a plantear este problema", dijo Phelps. "Necesitamos que los comerciantes se unan ... hasta que los comerciantes o el ayuntamiento quieran cambiarlo, simplemente mantendremos el status quo".

Traducción Nadia Cantú