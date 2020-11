10 lugares para escuchar música en Phoenix que reabrirán luego del cierre por el COVID-19

Ed Masley

The Arizona Republic | lavozarizona.com

READ IN ENGLISH

Un número creciente de establecimientos donde se toca música en vivo en el área metropolitana de Phoenix, han reabierto después de meses de inactividad y a medida que la industria de los conciertos se adapta a las restricciones del distanciamiento social que busca frenar la propagación de la pandemia global.

Sin embargo, las cosas todavía están muy lejos de la normalidad de antes de la pandemia, con los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones alcanzando su pico más alto en Arizona desde el pasado mes de agosto, mientras los sistemas de salud se preparan para una nueva ola al acercarse el Día de Acción de Gracias.

Los lugares están encontrando diferentes formas de adaptarse.

El Celebrity Theatre ha convertido su estacionamiento en un autocine, proyectando películas y preparándose para lanzar una serie de conciertos en vivo. The Marquee Theatre está realizando conciertos con cenas servidas en mesas socialmente distanciadas y espectáculos al aire libre. Crescent Ballroom y Lost Leaf han empezado a funcionar solo al aire libre. Y el Rebel Lounge ahora es una cafetería.

Esto es lo que se debe saber antes de acudir:

Celebrity Theatre

El Celebrity Theatre está programado para lanzar una serie de conciertos estilo drive-in en su estacionamiento, con una actuación especial de Eric Bellinger y Mario, el 28 de noviembre.

Andrew Birgensmith, co-promotor de la serie, asegura que el plan es programar dos conciertos al mes y completar el resto del programa con películas.

"Es un concepto muy simple", dice. "Tenemos un escenario en el lado norte del estacionamiento flanqueado por dos enormes paredes de video LED. Podemos acomodar alrededor de 220 autos".

Cada coche se estacionará en el equivalente a dos plazas de aparcamiento. Un pase de estacionamiento de automóviles no incluirá los boletos de admisión. Se necesitará un pase de estacionamiento por vehículo y un boleto por pasajero.

No se admitirán vehículos de gran tamaño. Solo el estacionamiento de la primera fila incluye espacio en la puerta trasera.

Esto puede parecer obvio, pero no se podrá asistir a menos que se esté en un automóvil y se requerirá el uso de cubrebocas.

Marquee Theatre

El Marquee Theatre de Tempe, está lanzando una serie de conciertos en el que los asistentes podrán cenar socialmente distanciados, con un concierto de dos noches a cargo de Yachtley Crew, un grupo dedicado a recordar los clásicos del rock de los años 70 y 80, esto el viernes 4 y el sábado 5 de diciembre.

El miércoles 30 de diciembre, los héroes de la escena de improvisación de Arizona, Spafford, tocarán el primer espectáculo en el Marquee Backyard, una nueva sala de conciertos al aire libre socialmente distanciada.

The Marquee estará sirviendo la comida de Hot Bamboo y el bar estará también abierto. Cada grupo tendrá meseros designados. Se proporcionarán los menús en cada mesa.

Todos los espacios del bar tendrán divisiones de plexiglás entre el barman y los clientes y se aplicará el distanciamiento social.

La audiencia se sentará en grupos de seis a 10 personas, con cada grupo espaciado a 6 pies de distancia. Los boletos se venden por cápsula o PODS (Almacenamiento portátil a pedido, por sus siglas en inglés), y Marquee anima a los usuarios a compartir su cápsula solo con aquellos en su comunidad de cuarentena inmediata.

The Marquee seguirá todas las pautas de la ciudad, el estado y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) para la salud y seguridad de los asistentes.

El lugar se reserva el derecho de rechazar la entrada a cualquier individuo o grupo si presenta algún síntoma asociado con el COVID-19 o la gripe.

Todos los usuarios deben ingresar al lugar al mismo tiempo y junto con las personas con las que comparten un pod.

Todo el personal tendrá controles de salud diarios antes de comenzar los turnos. El personal usará cubrebocas y guantes en todo momento y usará desinfectante de manos durante todo el evento. Habrá personal de limpieza adicional en el lugar, para limpiar las áreas de alto tráfico durante los eventos.

Crescent Ballroom

Crescent Ballroom ha reabierto los fines de semana como un espacio solamente para actividades al aire libre.

Charlie Levy, quien abrió el lugar con capacidad para 550 personas en 2011, dijo: "Sentimos que era importante tener un espacio social seguro para nuestra comunidad. Y como somos lo suficientemente afortunados de tener un patio muy grande y un balcón al aire libre, creimos que cuando el clima mejorara y la gente estuviera lista para salir, deberíamos reabrir ".

La prioridad número uno del Crescent al reabrir, aseguró Levy, es "asegurarnos de que tengamos un entorno seguro para todos los que trabajan y asisten al Crescent".

Se requieren cubrebocas, excepto para cenar, y los invitados se sentarán en mesas al aire libre espaciadas a seis pies de distancia en el patio renovado del Crescent.

"Probablemente tiene un poco más de ambiente de café que antes", afirmó Levy.

"Creo que realmente destacará la comida que se servirá en Crescent, de la que siempre he estado muy orgulloso de lo que se hace en nuestra cocina. Y tendremos algo de música en vivo al aire libre, por lo que estoy muy, muy emocionado".

También agregaron varios cócteles exclusivos al menú del Crescent, proveniente del otro lugar de Levy, Valley Bar, que permanecerá cerrado por ahora porque no tiene un área al aire libre adecuada.

The Rebel Lounge

The Rebel Lounge reabrió sus puertas en octubre como una cafetería, bar y lounge, en colaboración con Reap & Sow Coffee Bar, en un nuevo esfuerzo de los propietarios de Driftwood Coffee, Luke Bentley y Lance Linderman.

Reap & Sow y Rebel Lounge abrirán todos los días para el café y pasteles a las 7 a.m. y funcionarán como bar por las noches hasta las 10 p.m.

Los dos negocios han colaborado en la creación de una carta de cócteles especiales, que se ofrecerá durante todo el día.

Los visitantes pueden pedir ofertas del bar de Reap & Sow durante el día y también podrán elegir entre una selección de café y comidas por la noche, en el Rebel Lounge.

El bar ha sufrido algunos cambios para adaptarse al nuevo concepto, incluidos nuevos muebles, fotografías y tragaluces para dejar entrar la luz natural durante el día.

Stephen Chilton, quien abrió el Rebel Lounge en 2015, considera los conciertos y las reuniones masivas como una industria posterior a las vacunas.

"No volveremos a traer conciertos hasta que se sienta seguro", afirmó en un comunicado de prensa.

"Podría pasar otro año antes de que veamos que los conciertos regresan a parecer algo normal. Con tanto tiempo de inactividad potencial por delante, la única forma de sobrevivir sin la ayuda federal es girar e intentar utilizar el espacio de otras formas positivas".

Musical Instrument Museum

Todos los grandes eventos, programas y visitas guiadas permanecen cancelados, pero la música en vivo ha regresado al MIM Music Theatre, donde se toman las precauciones del distanciamiento social.

La capacidad no superará el 50 por ciento. Los boletos comprados en el mismo pedido, se colocarán juntos en grupos de 10 personas o menos. A los invitados se les asignarán asientos para proporcionar una distancia de 6 pies de otras partes del lugar.

Todos los conciertos durarán aproximadamente entre 60 y 75 minutos, sin intermedio. Las firmas de CD y la mercadería de los artistas no estarán disponibles.

Los conciertos reservados para 2021 incluyen a Loudon Wainwright III (25 de marzo), Chris Botti (23-24 de abril), Spyro Gyra (28 de abril), Brandy Clark (29 de abril), Ruthie Foster (19 de mayo) y Martin Barre interpretando canciones clásicas de Jethro Tull. (25 de mayo).

The Lost Leaf

El espacio de música independiente de mayor duración en el centro de Phoenix, ha reabierto después de ocho meses de inactividad, con una capacidad limitada y solo con asientos al aire libre.

Un bungalow de la década de 1920 convertido en bar de arte en el Roosevelt Row, el Lost Leaf estará abierto a partir de las 6 p.m. y hasta la medianoche de martes a sábado.

Se requiere el uso de cubrebocas para ingresar al patio y se deben usar cuando no se come o se bebe. El lugar tendrá máscaras listas para quienes la olviden.

La capacidad está limitada a 30 personas.

Se pueden pedir bebidas y comida a través de una ventana de servicio. Los clientes solo pueden entrar al lugar para usar los baños.

Eric Dahl, quien es copropietario del espacio, junto con su esposa Lauren Dahl, todavía tiene preocupaciones sobre la seguridad al reabrir.

"Parece que cada vez que nos preparamos para hacer un movimiento, las cosas empiezan a ir en la dirección equivocada", dice. "Pero tenemos a todos los que nos rodean en Roosevelt Row abiertos y parecen estar bien".

La principal preocupación de Dahl es la salud y la seguridad de sus empleados.

"No voy a hacer que nuestro personal trabaje en una posición en la que no me sentiría cómodo, que es probablemente la razón por la que hemos estado cerrados durante tanto tiempo", afirma.

"Pero con este modelo actual, es solo un barman dentro de todo el edificio para ellos. Y luego atienden a la gente a través de una ventana. No veo cómo estar mucho más seguro que eso".

Dierks Bentley's Whiskey Row

Dierks Bentley's Whiskey Row ha reabierto sus ubicaciones de Scottsdale y Gilbert, para lo que el gastropub llama "comedor responsable" con música en vivo. Se recomienda hacer reservaciones para poder asistir.

Se requiere el uso de cubrebocas para ingresar y los clientes deben permanecer sentados en sus mesas, la mayoría de las cuales ahora están separadas por seis pies de distancia. Las mesas que no se podían espaciar a la distancia reglamentaria han sido separadas por divisores de plexiglás.

El David Voss Trio se presentará en la víspera de Acción de Gracias en la ubicación de Gilbert. Se puede completar un formulario en dierkswhiskeyrow.com o llamar al 480-442-0465 para reservar una mesa. El número para reservar una mesa en la ubicación de Whiskey Row en Scottsdale es el (480) 945-4200.

Yucca Tap Room

La música en vivo ha regresado a Yucca Tap Room con conciertos en el patio.

Los próximos espectáculos incluyen Haley Green Trio con Kevin Michael Prier, Lumberjack Cash y Nick Webb en la víspera de Acción de Gracias y Mr. Incommunicado Trio con Gabo Fayuca, el sábado 28 de noviembre.

También están sirviendo una cena de Acción de Gracias gratis con la compra de una bebida de 3 a 7 p.m. el jueves 26 de noviembre.

El legendario local de música de Tempe, que reabrió sus puertas a finales de agosto como restaurante y bar, con protectores contra estornudos, máscaras y capacidad limitada, probó las aguas con un evento de patio acústico en vivo durante la celebración de Halloween.

Como recuerda el propietario de Yucca, Rodney Hu, "Todos tenían que mantenerse a cierta distancia unos de otros. No había grandes multitudes".

Estos eventos de la semana de Acción de Gracias con capacidad limitada son los primeros espectáculos en vivo de Yucca desde Halloween.

Hu dice que la salud y la seguridad de sus clientes y su personal, siguen siendo una prioridad absoluta.

"Obviamente, es un momento difícil debido al pico nuevo", dijo. "Así que vamos más allá para asegurarnos de que todos se sientan cómodos".

Sin embargo, llegó un punto en el que sintió que no podía quedarse al margen mientras tantas otras empresas programaban música en vivo.

"Todos los bares restaurante han estado teniendo micrófonos abiertos y karaoke, y los negocios que lo están haciendo están prosperando", argumentó. "Y no lo estamos peleando, ¿sabes? Honestamente, solo estamos tratando de mantenernos con vida".

Planea mantenerlo al aire libre y discreto por ahora.

"Simplemente estamos dando pasos de bebé", expuso. "Sí, no hacer ningún espectáculo de punk loco en el que llenemos la sala. Nada de eso en absoluto. Va a estar más orientado a poder controlar el tamaño de la multitud".

Cactus Jack's Ahwatukee Tavern

Cactus Jack's regresó a la programación de música en vivo en septiembre, al 50 por ciento de su capacidad y con las pautas de los CDC aplicadas.

"Se trata de la comida", dijo Gina Lombardi, copropietaria del bar durante seis años. "Hay espectáculos estilo cena. No se baila. Mesas a distancia. Desinfectante. Todo el mundo tiene que sentarse. Hay que usar máscarillas cuando no estás sentado en una mesa".

Un cartel de The Harvest, la banda tributo a Grateful Dead que toca allí todos los domingos a las 4:20 (por razones obvias) dice: "Porque la música nunca se detiene ... procederemos con precaución durante este largo y extraño viaje".

Los próximos espectáculos incluyen tributos a Bon Jovi, Motley Crue y Scorpions (25 de noviembre) y una campaña de recolección de alimentos para la gente necesitada el viernes 27 de noviembre, con Harvest y Chris Kane Trio.

La entrada a la colecta de alimentos cuesta 5 dólares con una bolsa de comida en lata o productos secos.

"Estamos tratando de retribuir mucho", dice Lombardi. "Pagando por adelantado. Estamos felices de estar abiertos".

El 5 de diciembre, el club organizará un evento benéfico para Toys for Tots con una banda tributo a Ozzy Osbourne.

"Ya estamos llenando cajas de juguetes realmente bonitos", asegura Lombardi. "Dejaron las cajas hace un par de semanas, así que hemos estado trabajando para llenarlas y luego, la noche del evento, esperamos completarlo".

The Nash

Después de una pausa de seis meses, Nash volvió a programar jazz en vivo en Phoenix, a principios de octubre, lanzando una serie de conciertos al aire libre, Nash Under The Stars, en el Garden de The Arizona Jewish Historical Society (122 E. Culver St.).

Hay un mínimo de dos metros y medio entre las partes. Se requiere el uso de mascarillas y se seguirán todas las pautas recomendadas para la mitigación de COVID-19.

Los conciertos se transmiten en vivo para aquellos que quieren escuchar jazz en vivo, pero no han llegado al punto en el que se sienten cómodos en una gran reunión.

Los artistas del sábado hacen un Sunset Show a las 6 p.m. y un espectáculo nocturno a las 8:30 p.m. Los domingos matinés son a las 3 p.m. La puerta se abrirá 30 minutos antes de la hora del espectáculo. Cerveza, vino, refrescos y bocadillos estarán disponibles para su compra. No se permite comida ni bebida del exterior.

Los próximos espectáculos incluyen Carmela y Más (21 de noviembre) y We3 plus Sheila Earley (29 de noviembre).

Traducción Alfredo García