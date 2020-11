Melissa Sánchez, madre de Eleazar N, asegura que es 'dulce y trabajador'

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

La señora Melissa Sánchez, madre del actor Eleazar N, expresó, a través de un video, su apoyo incondicional a su hijo, quien se encuentra en prisión preventiva, acusado de violencia familiar equiparada, en contra de su prometida, la modelo y cantante peruana Stephanie Valenzuela, y reveló que no ha podido visitarlo, debido a que está enferma.

“Yo soy diabética, soy hipertensa, estoy operada de derrame cerebral, tengo 61 años y no puedo ir a visitarlo a donde él está, entonces, tengo muchas ganas de abrazarlo, de besarlo y de decirle que lo amo con todo mi corazón, y que no se olvide nunca de eso, no es un mal niño, es un niño dulce y trabajador, de siempre ha sido muy, pero muy trabajador, entonces que lo quiero mucho y lo quiero por siempre”, expresó la señora.

Asimismo, agregó que debido a la situación que legal que enfrenta Eleazar, su familia no puede dar declaraciones al respecto.

“Como familia, no podemos dar ninguna declaración, por el proceso que está pasando mi hijo, pero que aquí estamos para apoyarlo mi hija Zoraida, mi hijo Alí y yo, estamos para apoyarlo en todo y por todo”, indicó.

La mamá de Eleazar N acudió a la audiencia verbal que tuvo su hijo, sin embargo, al conocer que no le darían la libertad condicional, se puso mal.

Cabe señalar, que debido al que el Sistema de Justicia Penal en México, impide que se exhiba en la prensa, el nombre completo y la fotografía completa de un procesado, por respeto a su derecho y presunción de inocencia, el actor aparece en esta nota, solo con su nombre, seguido por una N, y su fotografía con los ojos tapados.

